Які прогнози щодо ставок депозитів

Про особливості депозитного ринку на межі серпня та вересня спеціально для 24 Каналу розповів банкір Дмитро Замотаєв, за його словами, з початком осені в Україні стартує новий етап боротьби банків за кошти громадян. У період з 31 серпня по 6 вересня фінансові установи розпочнуть точкове коригування умов за депозитами, адаптуючись до оновлених рішень регулятора.

Хоча одномоментного перегляду дохідності за всіма програмами очікувати не варто, загальна тенденція до зростання ставок стане дедалі виразнішою.

Як зазначає Дмитро Замотаєв, фінансові установи входять у фазу активної конкуренції за вкладників. Головним підґрунтям для нового процентного циклу стало підвищення облікової ставки Нацбанку до 15,5%, а також зміна механізму розміщення тримісячних депозитних сертифікатів. З 7 серпня НБУ реалізує їх на процентних тендерах раз на два тижні, що залишає вагомий економічний стимул для банків залучати строкові гривневі кошти населення.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Початок осені фактично відкриває для банків "високий сезон" конкуренції за кошти вкладників, і хоча впродовж 31 серпня – 6 вересня підвищення ставок навряд чи набуде масового та синхронного характеру, сама тенденція ставатиме дедалі помітнішою.

Перший тиждень вересня відзначиться різним підходом учасників ринку до формування тарифної політики. Частина банків уже змінить умови строкових програм, тоді як інші триматимуть серпневі ставки, вичікуючи дій конкурентів.

Розшарування ринку та нові умови для клієнтів

Дмитро Замотаєв пояснює таку ситуацію відмінністю в потребах фінустанов у ресурсах: "Депозитний ринок не здатен одночасно перебудуватися за кілька днів, адже кожен банк має власну потребу в ресурсах, структуру пасивів, клієнтську базу та процентну політику. Саме тому перший тиждень вересня, найімовірніше, стане періодом своерідного "розшарування"".

Проте цей процес не буде тривалим, і вже до кінця вересня більшість активних учасників ринку працюватимуть з оновленими ставками. Банки діятимуть вибірково, підвищуючи дохідність на найбільш потрібні строки. Крім базової ставки, важливу роль відіграватимуть додаткові бонуси та зручність сервісу.

Очікується, що банки активніше використовуватимуть бонуси для нових вкладників, надбавки за відкриття нових депозитів, спеціальні умови для вкладів, відкритих через мобільні застосунки, – зазначає фахівець.

Він зауважує, що також будуть акційні продукти на окремі часові проміжки

Які ставки очікувати на початку вересня

У період з 31 серпня по 6 вересня середній рівень дохідності за гривневими вкладами залежно від строку коливатиметься переважно в межах 13,5–15% річних. Найкращі спеціальні пропозиції окремих фінустанов досягатимуть 17-17,5%.

Вересень стане місяцем переналаштування ринку, коли банки остаточно сформують власну процентну політику. При цьому головна інтрига полягатиме в тому, за які саме кошти фінустанови будуть готові платити більше – за нових клієнтів чи за оформлення вкладу в мобільному застосунку.

До речі, раніше ми писали, що українські банки восени можуть посилити конкуренцію за гривневі кошти населення, через що дохідність окремих депозитів здатна зрости до 17,5 – 18% річних. Водночас дорожчі гроші можуть вплинути й на вартість кредитів, а валютний ринок залишатиметься під контролем НБУ.