Як зміняться ставки за депозитами у серпні

Підвищення облікової ставки до 15,5% та встановлення граничної дохідності тримісячних депозитних сертифікатів НБУ на рівні 19% можуть стати головними чинниками для поступового зростання ставок за гривневими вкладами. Про це у коментарі 24 Каналу розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ.

За його словами, рішення Національного банку фактично змінює ситуацію на депозитному ринку після кількох місяців відносної стабільності. Банки отримали сигнал про можливе зростання вартості гривневих ресурсів, а отже, можуть активніше конкурувати за кошти вкладників.

Важливі зміни НБУ запровадив із 7 серпня. Тепер банки купуватимуть тримісячні депозитні сертифікати на процентних тендерах, а фактична ставка залежатиме від результатів торгів. Водночас вона не зможе перевищувати облікову ставку більш ніж на 3,5 відсоткового пункта – тобто за нинішніх умов гранична дохідність становить 19% річних.

При цьому доступ банків до такого інструменту й надалі залежатиме від їхньої активності у залученні строкових гривневих депозитів населення.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Для отримання вигіднішого інструменту розміщення ліквідності банкам доведеться активніше конкурувати за гроші вкладників. Саме конкуренція може стати тим лакмусовим папірцем, що дасть змогу потенційним вкладникам обрати найвищу ставку.

Експерт очікує, що протягом 17–23 серпня вплив нових монетарних умов ще буде обмеженим. Водночас окремі банки вже можуть почати переглядати умови депозитних програм.

Зазвичай фінансові установи не змінюють усю лінійку одночасно. Спочатку можуть зрости ставки за окремими строковими продуктами, пропозиціями для нових клієнтів або депозитами для нових коштів.

За прогнозом Замотаєва, підвищення буде помірним і становитиме близько 0,3–0,5 відсоткового пункта. У результаті середня дохідність залежно від строку може зрости до 13,5–15% річних, тоді як максимальні ставки з урахуванням бонусів здатні сягнути 17,5%.

Який депозит може бути найвигіднішим

Найбільша конкуренція між банками, ймовірно, розгорнеться за депозити терміном від трьох до дев'яти місяців. Для банків вони дають змогу отримати відносно стабільне фондування, а вкладникам – не блокувати кошти на надто тривалий період.

Особливу увагу експерт радить звернути на шестимісячні депозити. Такий строк дозволяє зафіксувати підвищену ставку до кінця зими, але водночас зберігає певну фінансову гнучкість.

Наприклад, якщо покласти гроші на пів року під 17,5% річних, нарахований дохід становитиме 8,75% від суми вкладу. Після сплати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору чистий прибуток становитиме близько 6,74%.

За ставки 18% річних чиста дохідність за шість місяців буде приблизно 6,93%.

Таким чином, депозит під 17,5–18% річних може забезпечити вкладнику позитивну реальну дохідність навіть за прискорення інфляції. За розрахунками експерта, такий вклад здатен компенсувати зростання споживчих цін приблизно на 6,7–6,9% за пів року.

Депозит також може бути альтернативою купівлі іноземної валюти. За базового курсу близько 44,7 гривні за долар чистий дохід від шестимісячного вкладу під 17,5–18% буде приблизно еквівалентним зростанню курсу до 47,7–47,8 гривні за долар.

Тобто купівля доларів замість депозиту може виявитися вигіднішою, якщо за пів року курс перевищить цей орієнтир. При цьому потрібно враховувати різницю між курсами купівлі та продажу валюти.

Водночас Замотаєв радить вкладникам не орієнтуватися виключно на найвищу ставку. Перед оформленням депозиту варто перевірити, чи поширюється ставка на всю суму, чи діє вона лише для нових коштів, якою є мінімальна сума, чи дозволене поповнення, коли виплачуються проценти та чи можна достроково забрати гроші.

Нерідко ставка на 0,5–1 відсоткового пункта нижча виявляється практичнішою, якщо вклад передбачає поповнення або щомісячну виплату доходу, – пояснив експерт.

Отже, депозитний ринок у другій половині серпня може поступово перейти до нового етапу конкуренції за гроші населення. Середні ставки можуть рухатися до 13,5–15% річних, а найпривабливіші пропозиції – до 17,5–18%, що робить гривневі вклади одним із варіантів збереження заощаджень в умовах інфляції та помірних курсових коливань.