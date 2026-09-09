Кремль фінансує війну в борг: дефіцит бюджету росії змусив вилучити з ринку мільярди доларів

Міністерство фінансів Росії відновило масштабний випуск державних облігацій, залучивши до бюджету 10,84 мільярда доларів для покриття військових потреб. Це сталося на тлі стрибка військових витрат агресора на 30% та розширення бюджетного дефіциту майже вдвічі.

Друкарський верстат через банківську систему

Міністерство фінансів Росії відновило масштабний випуск державних облігацій, залучивши до бюджету 10,84 мільярда доларів для покриття військових потреб, це сталося на тлі стрибка військових витрат агресора на 30% та розширення бюджетного дефіциту майже вдвічі. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, за перші сім місяців року дефіцит російського бюджету зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Аби перекрити нестачу коштів, уряд рф відновив масовий продаж облігацій федеральної позики – державних цінних паперів, через які агресор позичає гроші всередині країни. Під час вересневого аукціону російський Мінфін продав цих паперів на суму понад 10,8 мільярда доларів.

Основну частку нових боргів фактично покрив Центральний банк рф. Регулятор надав російським банкам під заставу цінних паперів рівно таку ж суму – 10,84 мільярда доларів.

Така схема означає, що російські банки купують державний борг не за власні прибутки, а за рахунок прямого вливання ліквідності від центрального банку. Тобто дефіцит бюджету фінансується за рахунок прихованої емісії грошей, що розганяє інфляцію та знецінює заощадження росіян.

Наслідки для економіки агресора та цивільних витрат

Аналітики зазначають, що до кінця року росії доведеться позичити на ринку ще від 23,1 до 34,6 мільярда доларів.

Збільшення держборгу призведе до того, що майбутні бюджети росії витрачатимуть дедалі більше коштів на виплату відсотків за позиками. У результаті кремлівська влада буде змушена урізати фінансування цивільних сфер – медичних закладів, ремонту інфраструктури та соціальних програм.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Міністерство фінансів України також продовжує залучати кошти на оборону через продаж внутрішніх облігацій. Під час чергового аукціону українська скарбниця залучила понад 6 мільярдів гривень, а загальна сума внутрішніх позик від початку повномасштабного вторгнення наближається до 2,36 трильйона гривень.