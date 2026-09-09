Печатный станок через банковскую систему

Министерство финансов России возобновило масштабный выпуск государственных облигаций, привлекая в бюджет 10,84 миллиарда долларов для покрытия военных нужд, это произошло на фоне скачка военных расходов агрессора на 30% и увеличения бюджетного дефицита почти вдвое. Согласно данным Службы внешней разведки Украины, за первые семь месяцев года дефицит российского бюджета вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы покрыть нехватку средств, правительство РФ возобновило массовую продажу облигаций федерального займа – государственных ценных бумаг, с помощью которых агрессор занимает деньги внутри страны. В ходе сентябрьского аукциона российский Минфин продал этих ценных бумаг на сумму более 10,8 миллиарда долларов.

Основную долю новых долгов фактически покрыл Центральный банк РФ. Регулятор предоставил российским банкам под залог ценных бумаг ровно такую же сумму – 10,84 миллиарда долларов.

Такая схема означает, что российские банки покупают государственный долг не за счет собственной прибыли, а за счет прямого вливания ликвидности со стороны Центрального банка. То есть дефицит бюджета финансируется за счет скрытой эмиссии денег, что разгоняет инфляцию и обесценивает сбережения россиян.

Последствия для экономики агрессора и гражданских расходов

Аналитики отмечают, что до конца года России придется занять на рынке еще от 23,1 до 34,6 миллиарда долларов.

Увеличение госдолга приведет к тому, что будущие бюджеты России будут тратить все больше средств на выплату процентов по займам. В результате кремлевские власти будут вынуждены сократить финансирование гражданских сфер – медицинских учреждений, ремонта инфраструктуры и социальных программ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Министерство финансов Украины также продолжает привлекать средства на оборону путем продажи внутренних облигаций. В ходе очередного аукциона украинская казна привлекла более 6 миллиардов гривен, а общая сумма внутренних займов с начала полномасштабного вторжения приближается к 2,36 триллиона гривен.