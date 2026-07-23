Росія залишилася без грошей: Мінфін тричі провалив продаж держоблігацій

Міністерство фінансів Росії тричі не змогло розмістити облігації федеральної позики у липні. Інвестори вимагали вищу дохідність за державними паперами, що свідчить про зростання недовіри до російського боргу.

Чому Мінфін Росії не зміг розмістити держоблігації

У липні Міністерство фінансів Росії тричі відмовилося від розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ), повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Причиною стало те, що потенційні покупці погоджувалися інвестувати лише за умови значно вищої дохідності, яку російське відомство визнало неприйнятною.

ОФЗ є ключовим інструментом, за допомогою якого російський уряд покриває дефіцит бюджету та рефінансує вже існуючі борги. Основними покупцями цих паперів виступають російські банки, інвестиційні компанії та пенсійні фонди.

24 червня та 8 липня Мінфін скасував аукціони, пояснивши це високою волатильністю ринку. Згодом, 14 липня, відомство запропонувало інвесторам лише флоатери – облігації з плаваючою ставкою купона, які мають менший ризик для покупців. Проте вже наступного дня Мінфін відхилив усі отримані заявки навіть на такі папери.

Це свідчить, що проблема полягає не у форматі цінних паперів, а в небажанні інвесторів кредитувати державу без суттєвої компенсації за ризики.

Які наслідки це матиме для російської економіки

Відмова від проведення аукціонів дозволяє Мінфіну Росії тимчасово уникнути різкого подорожчання обслуговування державного боргу. Однак це не вирішує головної проблеми – потреба у фінансуванні бюджету лише накопичується.

План внутрішніх запозичень Росії на третій квартал 2026 року передбачає залучення близько 19,4 мільярда доларів. Після серії невдалих аукціонів виконати цей план без підвищення дохідності облігацій стає дедалі складніше.

Аналітики припускають, що одним із можливих сценаріїв для Кремля стане адміністративний тиск на державні банки, які можуть змусити купувати облігації незалежно від їхньої інвестиційної привабливості. Такий підхід допоможе уникнути відкритих проблем із фінансуванням бюджету в короткостроковій перспективі, але водночас ще сильніше прив'яже банківський сектор до держави.

У результаті банки можуть скоротити кредитування бізнесу, оскільки значну частину ресурсів доведеться спрямовувати на фінансування державних потреб. Це створює додатковий тиск на економіку Росії та підвищує ризик тривалої економічної стагнації.