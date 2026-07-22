Airbus запускає викуп акцій та підвищує фінансові цілі

Акції європейського авіабудівного концерну Airbus підскочили більш ніж на 7% після презентації нової середньострокової стратегії, повідомляє Reuters. Компанія оголосила про програму зворотного викупу акцій (buyback) на 5 мільярдів євро, що стало одним із головних драйверів зростання котирувань.

Крім того, Airbus підвищив фінансові орієнтири на найближчі роки. Компанія прогнозує, що до 2029 року її операційний прибуток може зрости до 12–13 мільярдів євро, тоді як за підсумками минулого року цей показник становив 7,13 мільярда євро.

Аналітики зазначають, що програма buyback є позитивним сигналом для акціонерів. Зворотний викуп акцій зазвичай скорочує їхню кількість в обігу, що може підтримувати ціну паперів і підвищувати прибуток на одну акцію.

Компанія розраховує наростити виробництво літаків

Airbus також повідомив про покращення ситуації у ланцюгах постачання, які останніми роками стримували виробництво через дефіцит двигунів та комплектуючих. У компанії заявили, що зараз мають найкращу за останній час видимість щодо майбутніх поставок.

Виробник планує збільшити випуск вузькофюзеляжних літаків сімейства A320 до 70–75 літаків на місяць у 2027 році. Наразі компанія виробляє близько 60 таких літаків щомісяця, хоча переговори щодо поставок двигунів із Pratt & Whitney ще тривають.

Крім цього, Airbus підтвердив високий попит на широкофюзеляжний A350 і продовжує вивчати можливість створення його подовженої версії. Також виробник розглядає перспективи модернізації меншого літака A220.

Після слабкого початку року, спричиненого проблемами з постачанням, компанія вже прискорила передачу літаків замовникам. За перше півріччя обсяги поставок зросли на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало ще одним позитивним сигналом для інвесторів.