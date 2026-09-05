Що саме можна доручити ChatGPT під час аналізу акцій

Перш ніж купувати акції компанії, інвестору потрібно опрацювати значний обсяг інформації: фінансові результати, боргове навантаження, динаміку виручки та прибутку, перспективи галузі, конкурентів і ризики, пише Reuters. Саме на цьому етапі ChatGPT може бути корисним як інструмент для структурування інформації та пошуку закономірностей.

Наприклад, інвестор може надати ChatGPT фінансову звітність компанії та попросити виділити ключові показники: виручку, чистий прибуток, операційну маржу, вільний грошовий потік, борг та їхню динаміку за кілька років. ChatGPT також може допомогти перетворити великий масив цифр на зрозумілу таблицю або пояснити, чому змінився той чи інший показник.

Окремо можна попросити ШІ проаналізувати бізнес-модель компанії. Наприклад: "Поясни, як компанія заробляє гроші, які її основні джерела доходу та які фактори можуть найбільше вплинути на прибуток у найближчі роки".

Ще один корисний сценарій – порівняння компанії з конкурентами. Можна сформувати запит на кшталт: "Порівняй Nvidia, AMD та Broadcom за темпами зростання виручки, маржинальністю, боргом та оцінкою акцій. Визнач сильні та слабкі сторони кожної компанії". Після цього отримані цифри варто перевірити за офіційною звітністю та даними біржі.

OpenAI окремо зазначає, що ChatGPT може використовуватися для фінансового аналізу, бенчмаркінгу, аналізу ринку та конкурентів. Для глибшої роботи з актуальною інформацією компанія рекомендує використовувати вебпошук або Deep Research.

Корисно також просити ChatGPT не підтверджувати вашу інвестиційну ідею, а сперечатися з нею. Наприклад, замість запиту "Чому акції компанії можуть зрости?" краще написати: "Назви п'ять аргументів проти купівлі цієї акції та поясни, які з них є найбільш серйозними".

Такий підхід допомагає уникнути ефекту підтвердження власної думки. Якщо інвестор уже переконаний, що акція недооцінена, ШІ можна використати для пошуку фактів, які цю гіпотезу спростовують.

Як правильно ставити запити та перевіряти відповіді ШІ

Якість аналізу значною мірою залежить від того, які саме дані отримує ChatGPT. Чим конкретніший запит і чіткіші критерії, тим кориснішим може бути результат.

Замість загального "Чи варто купувати акції Apple?" краще сформулювати завдання детальніше:

"Проаналізуй Apple як довгострокову інвестицію. Оціни темпи зростання виручки та прибутку за останні 5 років, операційну маржу, вільний грошовий потік, боргове навантаження та оцінку акцій. Окремо назви п'ять ключових ризиків. Не давай однозначної рекомендації купувати або продавати акції".

Також можна попросити модель працювати у форматі інвестиційного чекліста: фундаментальні показники; конкурентні переваги; ризики; оцінка; сценарії зростання; аргументи проти інвестиції.

Особливо корисним є аналіз завантажених документів. ChatGPT здатний працювати з таблицями та файлами, однак OpenAI попереджає, що складні або скановані документи можуть аналізуватися неточно. Якщо йдеться про точні цифри, краще надавати структуровані таблиці або текстові дані та окремо перевіряти результати.

Головне правило – не сприймати відповідь ChatGPT як готовий інвестиційний сигнал. SEC, NASAA та FINRA попереджають, що ШІ може генерувати неточну, неповну або застарілу інформацію, а іноді навіть вигадувати факти. Регулятори радять перевіряти першоджерела та не покладатися виключно на інформацію, отриману від ШІ, під час ухвалення інвестиційних рішень.

Тому після отримання аналізу варто перевірити ключові цифри у фінансовій звітності самої компанії, документах регуляторів, біржових даних та інших надійних джерелах. Якщо ChatGPT посилається на конкретне дослідження чи документ, потрібно переконатися, що таке джерело справді існує і містить саме ту інформацію, на яку посилається модель.

Важливо пам'ятати й про конфіденційність. Не варто без потреби передавати ШІ паролі, дані банківських карток, брокерські реквізити чи іншу чутливу інформацію.

Таким чином, найкраща роль ChatGPT для інвестора – не заміна фінансового аналітика, а його цифровий помічник. Він може швидше структурувати звітність, порівнювати компанії, генерувати сценарії та ставити незручні запитання до інвестиційної ідеї, але фінальне рішення та перевірка фактів залишаються за самим інвестором.

До речі, раніше ми писали, що ChatGPT можна використовувати не лише для пошуку загальної інформації, а й для структурування інвестиційних досліджень, порівняння активів та перевірки власних ідей. Водночас відповіді штучного інтелекту не варто сприймати як готові інвестиційні рекомендації без перевірки даних і джерел.