Не золото і не крипта: у який потужний актив вкладають найуспішніші інвестори світу

Найуспішніші інвестори світу мають різні стратегії, але їх об'єднує один фундаментальний принцип. Вони вважають, що найбільшою перевагою інвестора є довгостроковий горизонт, адже саме час дозволяє сильним активам максимально розкрити свій потенціал.

Чому час є найціннішим активом інвестора

Попри різні підходи до ринку, таких легендарних інвесторів, як Воррен Баффет, Пітер Лінч, Чарлі Мангер, Рей Даліо та Джим Саймонс, об'єднує одна важлива риса – вони мислять не кварталами чи роками, а десятиліттями. Саме тому вони роблять ставку не на швидкий прибуток, а на якісні активи, здатні стабільно зростати протягом тривалого часу, про що свідчать листи акціонерів Berkshire Hathaway.

Один із найвідоміших прикладів – інвестиція Воррена Баффета в Coca-Cola. У 1988 році холдинг Berkshire Hathaway придбав пакет акцій компанії приблизно за 1 мільярд доларів. Тоді багато аналітиків сумнівалися у такому рішенні, однак Баффет оцінював не поточну ситуацію, а силу глобального бренду, який залишатиметься затребуваним десятиліттями.

Минуло майже чотири десятиліття, і ця інвестиція перетворилася на актив вартістю понад 28 мільярдів доларів. Крім зростання ціни акцій, Berkshire Hathaway щороку отримує дивіденди, які вже давно перевищили початкову суму вкладень. Недарма Баффет неодноразово наголошував: "Наш улюблений період утримання – назавжди".

Потужний актив працює лише тоді, коли інвестор готовий чекати

Подібного принципу дотримувався й легендарний керівник фонду Fidelity Magellan Пітер Лінч. Він роками утримував акції компаній Dunkin' Donuts, Taco Bell та Volvo, дозволяючи бізнесу нарощувати прибутки й капіталізацію. Аналогічну стратегію застосовував і Чарлі Мангер, який володів акціями китайського автовиробника BYD протягом 13 років. За цей час їхня вартість зросла приблизно у 30 разів.

Головна ідея полягає в тому, що інвестувати варто не просто в будь-який актив, а в потужний бізнес із довгостроковими конкурентними перевагами. Саме такі компанії здатні роками збільшувати прибуток, а разом із ним – і вартість своїх акцій. Водночас часта купівля та продаж цінних паперів нерідко знижує дохідність через комісії, податки та помилки під час ухвалення рішень.

Цей висновок підтверджують і наукові дослідження. Економісти Бред Барбер і Терренс Одін із Каліфорнійського університету встановили, що активні трейдери в середньому відстають від ринку приблизно на 6,5% на рік, оскільки надмірно часто здійснюють операції. Саме тому довгострокове володіння якісними активами залишається одним із ключових принципів, яких дотримуються найуспішніші інвестори світу.