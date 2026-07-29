Почему время является самым ценным активом инвестора

Несмотря на разные подходы к рынку, таких легендарных инвесторов, как Уоррен Баффет, Питер Линч, Чарли Мангер, Рэй Далио и Джим Саймонс, объединяет одна важная черта – они мыслят не кварталами или годами, а десятилетиями. Именно поэтому они делают ставку не на скорую прибыль, а на качественные активы, способные стабильно расти в течение длительного времени, о чем свидетельствуют письма акционеров Berkshire Hathaway .

Один из самых известных примеров – инвестиция Уоррена Баффета в Coca-Cola. В 1988 году холдинг Berkshire Hathaway приобрел пакет акций компании примерно за 1 миллиард долларов. Тогда многие аналитики сомневались в таком решении, однако Баффет оценивал не текущую ситуацию, а силу глобального бренда, который будет оставаться востребованным десятилетиями.

Прошло почти четыре десятилетия, и эта инвестиция превратилась в актив стоимостью более 28 миллиардов долларов. Помимо роста цены акций, Berkshire Hathaway ежегодно получает дивиденды, уже давно превысившие первоначальную сумму вложений. Недаром Баффет неоднократно подчеркивал: "Наш любимый период содержания – навсегда".

Мощный актив работает только тогда, когда инвестор готов ждать

Подобного принципа придерживался и легендарный руководитель фонда Fidelity Magellan Питер Линч. Он годами удерживал акции компаний Dunkin' Donuts, Taco Bell и Volvo, позволяя бизнесу наращивать прибыль и капитализацию. Аналогичную стратегию применял и Чарли Мангер, владевший акциями китайского автопроизводителя BYD в течение 13 лет. За это время их стоимость выросла примерно в 30 раз.

Главная идея состоит в том, что инвестировать следует не просто в любой актив, а в мощный бизнес с долгосрочными конкурентными преимуществами. Именно такие компании способны годами увеличивать прибыль, а вместе с ней и стоимость своих акций. В то же время, часто покупка и продажа ценных бумаг нередко снижает доходность через комиссии, налоги и ошибки при принятии решений.

Этот вывод подтверждают и научные исследования. Экономисты Брэд Барбер и Терренс Один из Калифорнийского университета установили, что активные трейдеры в среднем отстают от рынка примерно на 6,5% в год, поскольку чрезмерно часто совершают сделки. Именно поэтому долгосрочное владение качественными активами остается одним из ключевых принципов, соблюдаемых наиболее успешными инвесторами мира.