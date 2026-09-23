Куди вкладає гроші Селена Гомес: як Rare Beauty принесла їй мільйони

Селена Гомес перетворила популярність у соціальних мережах на масштабний бізнес, головним активом якого стала косметична компанія Rare Beauty. Водночас спроба створити власний проєкт у сфері психічного здоров'я Wondermind показала, що навіть величезна аудиторія не гарантує успіху стартапу.

Rare Beauty – головний бізнес-актив Селени Гомес

Серед бізнес-проєктів Селени Гомес найбільше значення має Rare Beauty – косметичний бренд, який вона заснувала у 2019 році, а перші продукти компанія представила у 2020 році, пише Forbes. Саме ця компанія стала основним джерелом її статків і перетворила співачку та акторку на підприємницю.

Rare Beauty зосередилася на декоративній косметиці, а одним із головних хітів бренду став рідкий рум'янець Soft Pinch Liquid Blush. На офіційному сайті Rare Beauty зазначають, що цей продукт продається кожні чотири секунди.

Цікаво! За даними Forbes, у 2023 році Rare Beauty повідомила про 367 мільйонів доларів виручки. Видання оцінювало вартість компанії приблизно у 1,3 мільярда доларів, а частку самої Гомес – орієнтовно у 51%. Водночас Bloomberg у 2024 році повідомляв про оцінку Rare Beauty приблизно у 2 мільярди доларів та писав, що компанія розглядала пропозиції потенційних інвесторів або покупців.

При цьому Гомес не будувала Rare Beauty виключно як косметичний бізнес. Однією з особливостей бренду стала прив'язка до теми психічного здоров'я. Компанія спрямовує 1% усіх продажів до Rare Impact Fund, який фінансує проєкти з розширення доступу до послуг у сфері психічного здоров'я.

Зверніть увагу! Тобто бізнес-модель Гомес фактично поєднала комерційний продукт із соціальною місією. Це також створило для Rare Beauty окрему ідентичність на ринку, де конкурують численні бренди знаменитостей.

Wondermind: ставка на психічне здоров'я, яка зіткнулася з проблемами

Іншим великим бізнес-проєктом Гомес стала Wondermind – платформа у сфері психічного здоров'я, яку вона запустила у 2021 році разом із матір'ю Менді Тіфі та підприємницею Даніеллою Пірсон. Ідея полягала у популяризації так званого "mental fitness" – регулярної роботи над психічним благополуччям за аналогією з фізичними тренуваннями.

У 2022 році Wondermind залучила 5 мільйонів доларів у рамках раннього раунду фінансування. Серед інвесторів були Serena Ventures, фонд Серени Вільямс, Lightspeed Venture Partners та інші інвестори. Після раунду стартап оцінювали приблизно у 100 мільйонів доларів, хоча на той момент він ще не мав значної виручки.

Важливо! Концепція Wondermind також використовувала головний ресурс Гомес – її величезну аудиторію. Інвестори, за даними позову, розраховували, що участь знаменитості допоможе проєкту отримати доступ до сотень мільйонів потенційних користувачів. Однак у 2025 році у Wondermind почалися серйозні фінансові труднощі. Forbes повідомляв про затримки виплат працівникам, борги перед підрядниками та скорочення більшості штату. За даними видання, у травні 2025 року компанія звільнила дев'ять із 15 працівників.

У серпні 2026 року ситуація отримала новий розвиток: кілька інвесторів подали позов проти Гомес та інших співзасновників Wondermind. Позивачі стверджують, що вклали близько 1,2 мільйона доларів і що компанія не виконала низку заявлених зобов'язань, зокрема щодо створення мобільного застосунку та розвитку бізнесу. Ці твердження є позицією позивачів у судовій справі, а не встановленими судом фактами.

Зверніть увагу! Таким чином, бізнес-портфель Селени Гомес демонструє два дуже різні результати. Rare Beauty стала масштабним комерційним активом із мільярдною оцінкою, тоді як Wondermind, попри відомих засновників та залучення професійних інвесторів, зіткнулася з фінансовими проблемами та судовими претензіями.

Нещодавно ми писали, що Раян Рейнольдс відомий передусім як голлівудський актор, однак за останні роки він вибудував також кар'єру підприємця та інвестора. Однак його підхід у бізнесі відрізняється від традиційних занять знаменитостей.