Інвестиції Раяна Рейнольдса: як продати Mint Mobile та Aviation Gin за мільярди
Раян Рейнольдс відомий передусім як голлівудський актор, однак за останні роки він вибудував також кар'єру підприємця та інвестора. Однак його підхід у бізнесі відрізняється від традиційних занять знаменитостей.
У чому стратегія Рейнольдса
Головна стратегія Рейнольдса полягає у тому, що він ніколи не є пасивним вкладником. Актор вкладає у компанії власні гроші, допомагає їм із маркетингом, а згодом заробляє на продажі своєї частки, пише The Washington Post.
Через компанію Maximum Effort, яку він заснував разом із Джорджем Дьюї, зірка створює рекламні кампанії для брендів і фактично використовує власну популярність як частину бізнес-моделі.
Замість нудних корпоративних пресрелізів його компанії випускають вірусні рекламні кампанії, які миттєво підвищують впізнаваність бренду та його ринкову вартість.
Саме так розвивалися два найбільш відомі історії в його бізнес-проєкти – Aviation Gin та Mint Mobile.
Aviation Gin
У 2018 році Рейнольдс придбав частку в Aviation Gin і взяв на себе креативний напрям бренду. Замість традиційної реклами він зробив ставку на гумор, швидкі рекламні кампанії та власну аудиторію.
- За даними TIME, вже наступного року обсяги Aviation зросли на 100%.
- У 2020 році Diageo домовилася про придбання Aviation.
Загальна сума угоди могла сягнути 610 мільйонів доларів.
Mint Mobile
Наступним великим проєктом став Mint Mobile.
- Рейнольдс придбав частку в мобільному операторі у 2019 році та став одним із головних облич бренду.
- До 2020 року виручка Mint Mobile зросла майже на 50 000% порівняно з 2017 роком.
Вже у 2023 році T-Mobile оголосила про придбання материнської компанії Mint Mobile – Ka'ena Corporation – за суму до 1,35 мільярда доларів.
Куди ще інвестує Рейнольдс
Та на цьому інетреси актора не обмежилися. У 2023 році Рейнольдс інвестував у канадську платіжну систему Nuvei.
Я знаю про фінтех приблизно стільки ж, скільки про джин та Mobile кілька років тому. Але Nuvei вражає,
– пояснив актор тоді свій вибір.
Вже у квітні 2024 року Nuvei погодилася на поглинання за 6,3 мільярда доларів, що принесло актору значні дивіденди.
Окрім того, Рейнольдсчимало інвестує у спорт:
- У 2021 році актор придбав футбольний клуб Wrexham AFC. З того часу команда продемонструвала феноменальний успіх, пробилася до EFL Championship, а влітку 2024 року міноритарну частку клубу оцінювали вже у 475 мільйонів доларів.
- А у 2025 році Рейнольдс разом із Г'ю Джекманом став співвласником австралійської команди SailGP. У вересні 2026 року Financial Times повідомила, що Рейнольдс уже намагається застосувати до вітрильного спорту той самий підхід, який допоміг зробити "Рексем" відомим.
Тож актор, вочевидь, не збирається зупинятися, а його інвестиції набувають все більш різноманітного характеру.
Нагадаємо, Рейнольдс використовує свою маркетингову агенцію Maximum Effort не лише для популяризації бізнес-проєктів, Зокрема, через неї актор також організував рекламну кампанію для фільму "Дедпул та Росомаха".