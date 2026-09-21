Інвестиції Раяна Рейнольдса: як продати Mint Mobile та Aviation Gin за мільярди

Раян Рейнольдс відомий передусім як голлівудський актор, однак за останні роки він вибудував також кар'єру підприємця та інвестора. Однак його підхід у бізнесі відрізняється від традиційних занять знаменитостей.

У чому стратегія Рейнольдса

Головна стратегія Рейнольдса полягає у тому, що він ніколи не є пасивним вкладником. Актор вкладає у компанії власні гроші, допомагає їм із маркетингом, а згодом заробляє на продажі своєї частки, пише The Washington Post.

Через компанію Maximum Effort, яку він заснував разом із Джорджем Дьюї, зірка створює рекламні кампанії для брендів і фактично використовує власну популярність як частину бізнес-моделі.

Замість нудних корпоративних пресрелізів його компанії випускають вірусні рекламні кампанії, які миттєво підвищують впізнаваність бренду та його ринкову вартість.

Саме так розвивалися два найбільш відомі історії в його бізнес-проєкти – Aviation Gin та Mint Mobile.

Aviation Gin

У 2018 році Рейнольдс придбав частку в Aviation Gin і взяв на себе креативний напрям бренду. Замість традиційної реклами він зробив ставку на гумор, швидкі рекламні кампанії та власну аудиторію.

За даними TIME, вже наступного року обсяги Aviation зросли на 100% .

. У 2020 році Diageo домовилася про придбання Aviation.

Загальна сума угоди могла сягнути 610 мільйонів доларів.

Mint Mobile

Наступним великим проєктом став Mint Mobile.

Рейнольдс придбав частку в мобільному операторі у 2019 році та став одним із головних облич бренду.

До 2020 року виручка Mint Mobile зросла майже на 50 000% порівняно з 2017 роком.

Вже у 2023 році T-Mobile оголосила про придбання материнської компанії Mint Mobile – Ka'ena Corporation – за суму до 1,35 мільярда доларів.

Куди ще інвестує Рейнольдс

Та на цьому інетреси актора не обмежилися. У 2023 році Рейнольдс інвестував у канадську платіжну систему Nuvei.

Я знаю про фінтех приблизно стільки ж, скільки про джин та Mobile кілька років тому. Але Nuvei вражає,

– пояснив актор тоді свій вибір.

Вже у квітні 2024 року Nuvei погодилася на поглинання за 6,3 мільярда доларів, що принесло актору значні дивіденди.

Окрім того, Рейнольдсчимало інвестує у спорт:

У 2021 році актор придбав футбольний клуб Wrexham AFC . З того часу команда продемонструвала феноменальний успіх, пробилася до EFL Championship, а влітку 2024 року міноритарну частку клубу оцінювали вже у 475 мільйонів доларів.

. З того часу команда продемонструвала феноменальний успіх, пробилася до EFL Championship, а влітку 2024 року міноритарну частку клубу оцінювали вже у 475 мільйонів доларів. А у 2025 році Рейнольдс разом із Г'ю Джекманом став співвласником австралійської команди SailGP. У вересні 2026 року Financial Times повідомила, що Рейнольдс уже намагається застосувати до вітрильного спорту той самий підхід, який допоміг зробити "Рексем" відомим.

Тож актор, вочевидь, не збирається зупинятися, а його інвестиції набувають все більш різноманітного характеру.

Нагадаємо, Рейнольдс використовує свою маркетингову агенцію Maximum Effort не лише для популяризації бізнес-проєктів, Зокрема, через неї актор також організував рекламну кампанію для фільму "Дедпул та Росомаха".