Біткоїн завис біля 78 тисяч доларів: чи готується BTC до нового ривка

Біткоїн наприкінці серпня торгується біля позначки 78 тисяч доларів після потужного ралі, яке за останні тижні різко змінило настрої інвесторів. Найближчими днями головним випробуванням для BTC стане здатність втримати підтримку біля 76 – 77 тисяч доларів і знову подолати рівень 80 тисяч.

Скільки зараз коштує біткоїн

Станом на 31 серпня 2026 року біткоїн коштує близько 78,1 тисячі доларів. За даними CoinMarketCap, ціна BTC перебувала біля 78 070 доларів, а його ринкова капіталізація становила приблизно 1,57 трильйона доларів.

При цьому криптовалюта останніми днями перебуває у фазі консолідації після дуже сильного руху вгору. У серпні біткоїн суттєво відновився: 25 серпня його ціна піднімалася вище 80 тисяч доларів, а місячне зростання на той момент становило близько 28%.

Одним із каталізаторів ралі стали очікування щодо більшої ліквідності на фінансових ринках після рішення Міністерства фінансів США збільшити викуп довгострокових казначейських облігацій. Додаткову підтримку криптовалюті надали слабший долар і позитивні очікування щодо регулювання цифрових активів у США.

Ще одним важливим фактором стали припливи коштів у спотові біткоїн-ETF. За сім торгових сесій до 27 серпня інвестори спрямували в такі фонди близько 2,5 мільярда доларів – це був найкращий показник із жовтня.

Водночас після такого стрімкого зростання ринок може перейти до паузи. Це означає, що навіть за збереження позитивного тренду інвесторам варто бути готовими до короткострокових відкатів.

Що може статися з BTC найближчими днями

У короткостроковій перспективі біткоїн опинився між кількома важливими ціновими рівнями. Технічний аналіз Investing.com вказує на зону підтримки приблизно 76 200 – 77 тисяч доларів. Якщо покупці зможуть утримати цей діапазон, у біткоїна з'явиться можливість знову перевірити 79 тисяч доларів, а потім і 81 тисячу доларів.

Водночас закріплення вище 80 тисяч доларів може стати важливим сигналом для продовження висхідного руху. Раніше саме ця позначка була серйозною зоною опору, яку BTC вже тестував після серпневого ралі.

Є і ризик негативного сценарію. Якщо продавці продавлять біткоїн нижче 76 200 – 77 тисяч доларів, увага ринку може переміститися до нижчих рівнів. Водночас технічна картина поки не свідчить про гарантований розворот тренду: біткоїн залишається вище довгострокових середніх значень, хоча короткостроковий імпульс послабився.

Додатковим джерелом невизначеності залишатиметься політика Федеральної резервної системи США. Після жорсткої риторики голови ФРС Кевіна Варша ринок почав активніше враховувати можливість підвищення ставки у вересні. Станом на 31 серпня ф'ючерси оцінювали ймовірність такого кроку приблизно у 58%, тому питання ставок може спричиняти різкі коливання BTC.

На ситуацію також впливатиме геополітика. 31 серпня після нового загострення на Близькому Сході біткоїн залишався біля 77,6 тисячі, тоді як нафта дорожчала, а фондові ринки слабшали. Поки реакція BTC на цю подію була відносно стриманою, однак подальша ескалація може підвищити загальну волатильність фінансових ринків.

Таким чином, найближчі дні можуть стати тестом для серпневого ралі. Для позитивного сценарію біткоїну потрібно втримати район 76 – 77 тисяч доларів і повернутися вище 80 тисяч доларів, тоді як падіння нижче ключової підтримки посилить ризики глибшої корекції. Водночас це лише ринкові сценарії, а не гарантований прогноз ціни.

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