Австралійський фондовий ринок дивує: як він переграє Азію під час AI-кризи

Австралійський фондовий ринок став одним із головних бенефіціарів розпродажу акцій технологічних компаній в Азії. Інвестори дедалі частіше переводять капітал у більш стабільні активи, уникаючи високої волатильності сектору штучного інтелекту.

Чому інвестори обирають австралійський фондовий ринок

Австралійський фондовий ринок несподівано став одним із найбільш стійких у регіоні на тлі розпродажу акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, повідомляє Bloomberg. Індекс S&P/ASX 200 уже другий місяць поспіль випереджає MSCI Asia Pacific Index, демонструючи найтривалішу серію такого випередження з листопада 2024 року.

Причиною стало те, що австралійський ринок значно менше залежить від виробників мікрочипів, ніж біржі Південної Кореї, Японії чи Тайваню. Якщо під час AI-буму це вважалося недоліком, то після різкого падіння акцій напівпровідникових компаній така структура ринку перетворилася на перевагу.

За словами аналітика IG Australia Тоні Сайкамора, інвестори дедалі активніше вкладають кошти в австралійські банки та інші захисні активи, які традиційно вважаються більш стабільними під час ринкової турбулентності.

Які ризики та можливості бачать інвестори

Попри підвищений інтерес до австралійських акцій, експерти попереджають, що ринок також стикається з викликами. Зростання світових цін на нафту більш ніж на 20% за місяць знову посилило інфляційні ризики. Через це учасники ринку оцінюють імовірність ще одного підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії до кінця року майже у 85%.

Водночас дедалі більше інвесторів прагнуть зберегти експозицію до теми штучного інтелекту, але без надмірного ризику, який зараз супроводжує виробників чипів. Саме тому вони звертають увагу на компанії, які опосередковано виграють від розвитку AI.

Серед таких бенефіціарів аналітики називають операторів дата-центрів, які забезпечують інфраструктуру для роботи штучного інтелекту, а також гірничодобувні компанії. Очікується, що вони отримають вигоду від зростання попиту на мідь, алюміній та інші метали, необхідні для будівництва дата-центрів і розвитку AI-інфраструктури.

На думку інвестиційного стратега Betashares Г'ю Лама, саме стійкість австралійського ринку та його орієнтація на стабільні дивідендні компанії роблять його привабливим для інвесторів у періоди, коли інтерес до ризикових AI-активів слабшає.

Тим часом американський фондовий ринок розпочав тиждень зі стриманого оптимізму після різкого розпродажу акцій виробників чипів. Інвестори очікують квартальної звітності найбільших технологічних компаній, яка може визначити подальший напрямок ринку.