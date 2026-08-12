Wall Street завершила торги падінням

За підсумками сесії S&P 500 знизився на 0,32% – до 7 728,20 пункта, Nasdaq втратив 0,6% і завершив день на позначці 26 445,45 пункта, повідомляє Reuters. Dow Jones Industrial Average просів на 0,34% – до 53 791,85 пункта.

Одним із факторів тиску на ринок стали побоювання щодо перспектив домовленостей, які могли б стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Новопризначений секретар Вищої ради національної безпеки Ірану заявив, що Тегеран не відкриє Ормузьку протоку, доки США не змінять свою політику та не погодяться на умови Ірану щодо завершення війни.

На цьому тлі ф'ючерси на нафту Brent трималися біля максимумів приблизно за тиждень. Енергетичний сектор S&P 500 зріс на 1,1%.

За словами інвестиційного стратега Baird Росса Мейфілда, невизначеність навколо конфлікту підтримує ціни на нафту. Водночас він зазначив, що ринок уже не реагує на загострення настільки сильно, як можна було б очікувати.

Серед великих компаній найбільше на основні індекси тиснули Amazon, чиї акції подешевшали на 2,1%, та Alphabet – її папери впали на 3,8%. Акції SpaceX знизилися майже на 4%.

Водночас частина фінансового сектору продемонструвала позитивну динаміку. Apollo Global підскочила на 6,2%, а Blackstone додала майже 4%. Компанії входять до групи фінансових установ, які разом із Nvidia створили платформи для фінансування обчислювальних потужностей, розраховані на мобілізацію понад 500 мільярдів доларів.

Інфляція та нафта можуть вплинути на рішення ФРС

Попри падіння у вівторок, американський ринок залишається близьким до історичних максимумів. Минулого тижня S&P 500 оновив рекорд завдяки сильним квартальним результатам компаній.

Додаткову підтримку настроям інвесторів забезпечували ознаки того, що великі витрати Microsoft та Amazon на центри обробки даних для штучного інтелекту починають приносити результати.

Тепер увага ринку переключається на макроекономічну статистику. Протягом наступних двох днів США оприлюднять дані щодо споживчої та виробничої інфляції. Вони можуть суттєво вплинути на очікування інвесторів щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.

За даними CME FedWatch, трейдери наразі розділилися в оцінках імовірності підвищення процентної ставки ФРС на вересневому засіданні.

Додатковою проблемою для центральних банків може стати зростання вартості енергоносіїв через конфлікт навколо Ірану. Дорожча нафта здатна посилити інфляційний тиск і водночас ускладнити рішення регуляторів щодо процентних ставок.

Окремі компанії також зазнали значних втрат через корпоративні новини. Акції спортивного бренду On обвалилися на 20,3% після того, як компанія не виправдала прогнозів щодо продажів. Папери LNG-компанії Venture Global подешевшали на 7,3% після того, як її виручка за другий квартал виявилася трохи нижчою за очікування аналітиків.

Загалом торгова активність на американських біржах була відносно низькою: інвестори протягом сесії проторгували близько 15 мільярдів акцій проти середнього показника 17,6 мільярда за попередні 20 торгових сесій.