Palantir здивувала прогнозом, Nasdaq пішов угору: чому зростають біржі США

Ф'ючерси на американський Nasdaq зросли після сильних фінансових прогнозів компаній Palantir та ON Semiconductor. Інвестори дедалі більше переконуються, що мільярдні вкладення у штучний інтелект починають приносити відчутні результати.

AI-компанії підтримали зростання фондового ринку США

Ф'ючерси на індекс Nasdaq зросли після того, як Palantir Technologies та ON Semiconductor оприлюднили сильні фінансові прогнози, повідомляє Reuters. Вони підтвердили стійкий попит на рішення, пов'язані зі штучним інтелектом.

Акції Palantir на премаркеті підскочили на 17,2% після того, як компанія вдруге за рік підвищила прогноз річної виручки. У компанії пояснили це високим попитом на AI-рішення як з боку державних установ, так і комерційних клієнтів.

Водночас виробник мікрочипів ON Semiconductor додав 7,5% після прогнозу квартальної виручки, що перевищив очікування аналітиків. Компанія розраховує на подальше зростання попиту на мікросхеми керування живленням, які використовуються у центрах обробки даних для систем штучного інтелекту.

Позитивний настрій інвесторів підтримали й результати Microsoft та Amazon, оприлюднені минулого тижня. Вони частково розвіяли побоювання щодо ефективності багатомільярдних інвестицій у розвиток AI. На цьому тлі акції Micron, Nvidia та Marvell Technology також торгувалися зі зростанням.

Інвестори чекають нових звітів і макроекономічної статистики

У центрі уваги ринку цього тижня залишаються квартальні звіти великих американських корпорацій. Серед компаній, які мають оприлюднити результати, – Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum, McDonald's та SpaceX, яка вперше звітуватиме після виходу на біржу.

Крім корпоративної звітності, інвестори уважно стежать за макроекономічними показниками США. Очікується публікація даних про кількість відкритих вакансій, виробничі замовлення та зовнішню торгівлю, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку оцінюють імовірність підвищення базової ставки ФРС щонайменше на 25 базисних пунктів на наступному засіданні у 63,4%. Додатковим фактором невизначеності залишаються геополітичні ризики на Близькому Сході, які підтримують високі ціни на нафту та можуть впливати на інфляційні очікування.