Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, поддержали рост фондового рынка США

Фьючерсы на индекс Nasdaq выросли после того, как Palantir Technologies и ON Semiconductor обнародовали оптимистичные финансовые прогнозы, сообщает Reuters. Они подтвердили устойчивый спрос на решения, связанные с искусственным интеллектом.

Акции Palantir на премаркете подскочили на 17,2% после того, как компания во второй раз за год повысила прогноз годовой выручки. В компании объяснили это высоким спросом на AI-решения как со стороны государственных учреждений, так и коммерческих клиентов.

В то же время производитель микрочипов ON Semiconductor прибавил 7,5% после того, что прогноз квартальной выручки превысил ожидания аналитиков. Компания рассчитывает на дальнейший рост спроса на микросхемы управления питанием, которые используются в центрах обработки данных для систем искусственного интеллекта.

Позитивный настрой инвесторов поддержали и результаты Microsoft и Amazon, обнародованные на прошлой неделе. Они частично развеяли опасения относительно эффективности многомиллиардных инвестиций в развитие ИИ. На этом фоне акции Micron, Nvidia и Marvell Technology также торговались с ростом.

Инвесторы ждут новых отчетов и макроэкономической статистики

В центре внимания рынка на этой неделе остаются квартальные отчеты больших американских корпораций. Среди компаний, которые должны обнародовать результаты, – Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum, McDonald's и SpaceX, которая впервые представит отчет после выхода на биржу.

Помимо корпоративной отчетности инвесторы внимательно следят за макроэкономическими показателями США. Ожидается публикация данных о количестве открытых вакансий, производственных заказах и внешней торговле, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

По данным CME FedWatch Tool, участники рынка оценивают вероятность повышения базовой ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на следующем заседании в 63,4%. Дополнительным фактором неопределенности остаются геополитические риски на Ближнем Востоке, которые поддерживают высокие цены на нефть и могут влиять на инфляционные ожидания.