Alibaba кидає виклик Nvidia: китайський гігант створює супермодель ШІ та власний чип

Китайська корпорація Alibaba оголосила про розробку надпотужної моделі штучного інтелекту, яка у чотири рази перевищує її нинішній флагман, а також представила власний новітній процесор. Цей крок покликаний створити вітчизняну альтернативу продукції Nvidia в умовах санкцій і вже спричинив зростання акцій компанії на 5%.

Alibaba посилює розробку ШІ

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, китайський технологічний гігант Alibaba оголосив про масштабну експансію у сферу штучного інтелекту. Це відбулося під час щорічної конференції Apsara у Ханчжоу.

За словами виконавчого директора компанії Едді Ву, розробники готують нове покоління систем з обсягом від 5 до 10 трильйонів параметрів. Параметри визначають складність та обчислювальні можливості алгоритму – чим їх більше, тим складніші завдання здатен виконувати штучний інтелект. Для порівняння, нинішній флагман компанії Qwen 3.8 Max має 2,4 трильйона параметрів.

Справді революційні продукти ери машинного інтелекту ще не з'явилися,

– наголосив Едді Ву.

На його думку, розвиток технологій порівнянний із промисловою революцією, а в майбутньому машини вироблятимуть у 1000 разів більше розрахунків та рішень, ніж усе людство разом узяте.

Власний чип Zhenwu V900 та протистояння санкціям

Поряд із програмними рішеннями Alibaba представила власний процесор Zhenwu V900, розроблений її напівпровідниковим підрозділом T-Head. Новий чип утричі продуктивніший за попередника M890 і може об'єднуватися у кластери до 500 тисяч одиниць для навчання найбільших систем штучного інтелекту.

Масове виробництво та комерційний запуск Zhenwu V900 заплановані на перший квартал 2027 року. У компанії розраховують на суттєве зростання поставок власних мікросхем, що дозволить китайським підприємствам зменшити залежність від американських технологій в умовах жорстких експортних обмежень з боку США.

На тлі оголошених планів акції Alibaba на Гонконзькій фондовій біржі зросли на 5,1%, досягши найвищого рівня за останній місяць. Водночас компанія запланувала розширити потужність своїх дата-центрів Alibaba Cloud до понад 20 гігаватів до 2032 року, аби впоратися із високим попитом на обчислювальні ресурси.