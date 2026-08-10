Акції SpaceX більше не купують: дрібні інвестори почали масово виходити

Дрібні інвестори вперше після виходу SpaceX на біржу стали чистими продавцями акцій компанії Ілона Маска. Така зміна настроїв відбулася на тлі падіння котирувань та появи нових акцій на ринку.

Дрібні інвестори вперше почали продавати акції SpaceX

Роздрібні інвестори, які протягом кількох тижнів активно підтримували акції SpaceX після їхнього гучного виходу на біржу, змінили стратегію, повідомляє Reuters. 7 серпня вони продали акцій компанії Ілона Маска на 4,5 мільйона доларів більше, ніж придбали.

За даними Vanda Research, це перший день із моменту біржового дебюту SpaceX у червні, коли дрібні інвестори стали чистими продавцями акцій. До цього вони переважно нарощували позиції, використовуючи падіння котирувань для нових покупок.

Аналітик eToro Сем Норт пояснює зміну настроїв не одним фактором. За його словами, інвестори могли частково зафіксувати прибуток, втомитися від утримання позицій або переглянути співвідношення потенційного прибутку та ризику.

Особливо показовим є те, що продажі відбулися під час відновлення акцій. Це може свідчити про те, що частина інвесторів скористалася зростанням котирувань, щоб забрати частину коштів із позицій, а не продавала через паніку.

Водночас нинішній відтік залишається відносно невеликим. Для порівняння, рекордний денний чистий обсяг покупок акцій SpaceX роздрібними інвесторами становив 144,6 мільйона доларів 16 червня.

SpaceX втратила весь приріст після IPO

Зміна поведінки дрібних інвесторів відбувається на тлі суттєвого відкату акцій SpaceX. Після дебюту на біржі папери компанії у червні зростали максимум на 67% від стартової ціни IPO у 135 доларів.

Однак згодом котирування втратили весь цей приріст і в серпні опустилися більш ніж на 22% нижче ціни первинного розміщення. Акції закривалися нижче рівня IPO щодня з 16 липня.

Одним із факторів тиску став перший квартальний звіт SpaceX як публічної компанії. Компанія наголошувала на швидкій віддачі від інвестицій у штучний інтелект, однак інвесторів непокоїть, наскільки довго прибутковий супутниковий бізнес Starlink зможе фінансувати масштабні витрати на AI-інфраструктуру.

При цьому роздрібні інвестори залишаються важливою частиною акціонерної бази SpaceX. Щонайменше 30% акцій, доступних під час IPO, були зарезервовані саме для них.

Інтерес до компанії серед приватних трейдерів також залишається високим. На початку тижня SpaceX була шостим за популярністю тикером на форумі Stocktwits, орієнтованому на роздрібних інвесторів. За останній тиждень компанія стала другим за кількістю згадок тикером на Reddit-форумі r/WallStreetBets.

На настрої інвесторів може впливати й зміна ліквідності акцій. Минулого тижня після завершення першого періоду обмежень на продаж кількість акцій SpaceX, доступних для торгівлі на ринку, більш ніж подвоїлася.

Таким чином, перехід дрібних інвесторів від покупок до продажів може стати важливим сигналом для акцій SpaceX. Поки що обсяг продажів невеликий, однак зміна поведінки відбулася після стрімкого падіння котирувань і на тлі збільшення кількості акцій у вільному обігу.

До речі, нещодавно акції SpaceX перейшли до зростання після того, як завершилося перше обмеження на продаж акцій для співробітників та ранніх інвесторів. Попри побоювання щодо масштабного розпродажу, папери компанії Ілона Маска додали в ціні на тлі рекордних обсягів торгів.