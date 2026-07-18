Як збільшилася капіталізація Nvidia

Наприкінці червня акції компанії перебували в районі 200 доларів за штуку, а протягом першої половини липня торгувалися вже близько 200 – 212 доларів, як свідчать дані Investing.com.

Капіталізація Nvidia за шість місяців 2026-го швидко зросла:

на початку року виробник мікросхем коштував приблизно 4,63 трильйона доларів;

та вже до кінця червня здорожчав до близько 4,78 трильйона доларів.

Таким чином, за пів року компанія додала приблизно 150 мільярдів доларів до своєї вартості. Якщо рахувати у відсотках, то це близько 3,14%.

Завдяки стрімкому зростанню Nvidia очолила рейтинг найдорожчих компаній світу за ринковою капіталізацією.

Її найближчим конкурентом залишається Alphabet (материнська компанія Google), чия капіталізація оцінювалася приблизно у 4,5 трильйона доларів.

Як зросли акції компанії

Нинішня ціна акцій особливо вражає, якщо порівняти її з показниками кількарічної давнини.

Ще на початку 2024 року акції Nvidia торгувалися близько 48 доларів за штуку .

. Однак того ж року вони почали швидко дорожчати й на кінець грудня сягнули близько 134 доларів за акцію.

У 2026 році котирування вже перевищують 200 доларів. Тобто за цей період ціна акцій зросла у кілька разів.

Причиною став шалений попит у світі на чипи для штучного інтелекту. Він дозволив Nvidia перетворитися на провідного постачальника компонентів для ШІ-індустрії.

Таким чином, зростання акцій Nvidia залишаються одним із головних індикаторів того, чи продовжиться бум штучного інтелекту.

Нагадаємо, ще близько десяти років тому NVIDIA передусім сприймали як виробника відеокарт для комп’ютерних ігор. Однак згодом її технології стали критично важливими для розвитку штучного інтелекту, а нещодавно компанія вперше очолила світовий ринок мережевого обладнання для дата-центрів.