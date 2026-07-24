Intel знову дивує ринок: чому інвестори масово скуповують акції компанії

Акції Intel різко подорожчали після публікації сильного прогнозу на третій квартал та збільшення інвестицій у виробництво чипів. Інвестори побачили нові ознаки того, що компанія поступово відновлює свої позиції завдяки буму штучного інтелекту.

Intel підвищила прогноз і збільшила інвестиції

Акції Intel на передринкових торгах зросли приблизно на 6% після того, як компанія оприлюднила фінансовий прогноз, який перевищив очікування аналітиків, повідомляє Reuters. Виробник мікрочипів також підвищив прогноз капітальних витрат на 2026 рік із 18 до 20 мільярдів доларів.

У компанії пояснили, що покращення прогнозу пов'язане зі зростанням попиту на процесори для центрів обробки даних, які використовуються для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан продовжує реалізовувати стратегію, яка має зробити компанію одним із ключових бенефіціарів глобального буму ШІ, попри домінування Nvidia на ринку AI-прискорювачів.

Аналітики Melius Research позитивно оцінили рішення збільшити капітальні витрати.

"Зростання капітальних витрат свідчить не лише про впевненість у майбутньому попиті та грошових потоках, а й про очікування нових клієнтів для підрозділу Foundry", – зазначили експерти.

З початку року акції Intel вже більш ніж подвоїлися у вартості, хоча протягом липня папери, як і весь напівпровідниковий сектор, перебували під тиском через масштабний розпродаж технологічних компаній.

Чому аналітики стали оптимістичнішими

Сильна квартальна звітність змусила щонайменше шість інвестиційних компаній переглянути свої цільові ціни на акції Intel у бік підвищення. За даними LSEG, середній прогноз аналітиків тепер приблизно на 8,8% перевищує останню ціну закриття паперів.

Протягом останнього року керівництво Intel активно працює над фінансовим оздоровленням компанії, залученням підтримки уряду США та великих інвесторів. Це є частиною масштабної стратегії Вашингтона із відновлення виробництва напівпровідників усередині країни та зменшення залежності від азійських виробників.

У D.A. Davidson вважають, що збільшення інвестицій підтверджує намір Intel активно розширювати виробничі потужності та залучати нових клієнтів.

Водночас попит на процесори для центрів обробки даних продовжує стрімко зростати разом із розвитком систем штучного інтелекту. У компанії раніше заявляли, що кількість замовлень уже випереджає наявні виробничі можливості, що може підтримати фінансові результати Intel й у наступних кварталах.

Тим часом акції SpaceX продовжують дешевшати після виходу на біржу, відкриваючи можливості для інвесторів, які грають на зниження. За оцінками аналітиків, шортисти вже отримали паперовий прибуток у розмірі 15,5 мільярда доларів.