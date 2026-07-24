Intel повысила прогноз и увеличила инвестиции

Акции Intel на предрыночных торгах выросли примерно на 6% после того, как компания обнародовала финансовый прогноз, превзошедший ожидания аналитиков, сообщает Reuters. Производитель микрочипов также повысил прогноз капитальных затрат на 2026 год с 18 до 20 миллиардов долларов.

В компании пояснили, что улучшение прогноза связано с ростом спроса на процессоры для центров обработки данных, которые используются для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан продолжает реализовывать стратегию, которая должна сделать компанию одним из ключевых бенефициаров глобального бума ИИ, несмотря на доминирование Nvidia на рынке AI-ускорителей.

Аналитики Melius Research положительно оценили решение об увеличении капитальных затрат.

"Рост капитальных затрат свидетельствует не только об уверенности в будущем спросе и денежных потоках, но и об ожидании появления новых клиентов для подразделения Foundry", – отметили эксперты.

С начала года акции Intel уже более чем удвоились в цене, хотя в течение июля бумаги, как и весь полупроводниковый сектор, находились под давлением из-за масштабной распродажи акций технологических компаний.

Почему аналитики стали более оптимистичными

Сильная квартальная отчетность заставила как минимум шесть инвестиционных компаний пересмотреть свои целевые цены на акции Intel в сторону повышения. По данным LSEG, средний прогноз аналитиков теперь примерно на 8,8% превышает последнюю цену закрытия акций.

В течение последнего года руководство Intel активно работает над финансовым оздоровлением компании, привлечением поддержки правительства США и больших инвесторов. Это является частью масштабной стратегии Вашингтона по восстановлению производства полупроводников внутри страны и снижению зависимости от азиатских производителей.

В D.A. Davidson считают, что увеличение инвестиций подтверждает намерение Intel активно расширять производственные мощности и привлекать новых клиентов.

В то же время спрос на процессоры для центров обработки данных продолжает стремительно расти вместе с развитием систем искусственного интеллекта. В компании ранее заявляли, что количество заказов уже превышает имеющиеся производственные возможности, что может поддержать финансовые результаты Intel и в последующих кварталах.

Между тем акции SpaceX продолжают дешеветь после выхода на биржу, открывая возможности для инвесторов, играющих на понижение. По оценкам аналитиков, шортисты уже получили бумажную прибыль в размере 15,5 миллиарда долларов.