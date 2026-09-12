Від 13 до понад 316 доларів: як змінювалися акції Apple

Тім Кук очолив Apple у серпні 2011 року, змінивши на посаді CEO Стіва Джобса. Наприкінці серпня 2026 року його 15-річний період на чолі компанії завершився, а новим генеральним директором став Джон Тернус.

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За цей час акції Apple продемонстрували надзвичайне зростання. За даними Bloomberg, які наводить Barron's, середньорічна дохідність акцій за період керівництва Кука становила 24,9%, а котирування зросли більш ніж у 20 разів – приблизно з 14 до 316 доларів у split-adjusted вимірі.

Інший підрахунок, наведений Axios, показує зростання ціни акцій із 13,35 на момент приходу Кука до 316,61 долара на момент завершення його роботи CEO. Це означає приріст приблизно на 2 272%.

Тут важливо враховувати коригування на спліти. Apple провела 7-for-1 split у 2014 році та 4-for-1 split у 2020 році, тому історичні котирування компанії перераховують для коректного порівняння. Саме Apple підтверджує ці операції у своїх матеріалах для інвесторів.

Для інвестора це означає, що умовні 10 000 доларів, вкладені в акції Apple на початку періоду, за такого зростання вартості акцій могли б перетворитися приблизно на 230 000 доларів без урахування дивідендів, податків та комісій. Водночас це лише ілюстрація історичної динаміки, а не гарантований майбутній результат.

У чому секрет успіху Apple за Кука

Вражаюче зростання котирувань Apple відбувалося не лише завдяки підвищенню продажів iPhone. За роки керівництва Кука компанія суттєво розширила екосистему своїх продуктів та послуг.

Одним із ключових напрямів стало зростання сервісного бізнесу – App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay та інших сервісів. Саме перехід до моделі з більшою часткою регулярних доходів став одним із важливих елементів трансформації Apple.

Компанія також розвивала категорії пристроїв, які згодом стали важливими джерелами доходів, зокрема Apple Watch та AirPods. Паралельно Apple інвестувала у власні процесори та у 2020 році почала перехід комп'ютерів Mac на чипи власної розробки.

Результат був помітний не лише на графіку акцій. За 15 років ринкова капіталізація Apple збільшилася приблизно на 4,3 трильйона доларів, а сама компанія стала однією з найбільших у світі.

Водночас 24,9% середньорічної дохідності Apple не означає, що компанія була беззаперечним лідером серед великих технологічних корпорацій. За той самий період Amazon показав близько 24,5% річних, Microsoft – 24,4%, а Alphabet – 24,3%. Nvidia та Tesla випередили Apple із приблизно 55% та 43% відповідно. S&P 500 за цей період показав близько 15% річних.

Тобто головний урок для інвесторів полягає не лише в тому, що акції Apple зросли більш ніж у 20 разів. За Кука компанія змогла перетворити сильний бренд і величезну базу користувачів на масштабний бізнес із регулярними доходами, а це підтримало довгострокове зростання вартості компанії.

Тепер перед Apple стоїть новий виклик – зберегти темпи зростання в епоху штучного інтелекту. Кук залишив посаду CEO, а його наступником став Джон Тернус, тож для інвесторів одним із головних питань буде те, чи зможе нове керівництво повторити фінансовий успіх попередніх 15 років.

Раніше ми писали, що найбільший фінансовий результат від Microsoft отримали не пасивні інвестори, а люди, які отримали значні частки компанії ще на ранньому етапі. За сучасними оцінками, головними переможцями стали Білл Гейтс, Стів Балмер і Пол Аллен, однак їхні статки склалися по-різному.