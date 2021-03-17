Інвестиції для сучасних жінок: куди вкласти гроші, аби отримувати щомісячний дохід

Як показує практика, жінки-інвестори є далеко не рідкісним явищем. Їхні інвестиції, в порівнянні з чоловічими, як правило, часом й набагато успішніші.

Звичайно, багато що залежить від конкретної людини. Проте жінки мають відразу цілий ряд якостей, які роблять їх вельми конкурентоспроможними на фінансових ринках.

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Гарна прибутковість

Згідно з дослідженнями, прибутковість від інвестицій, яку отримують жінки, є вищою, ніж у чоловіків. Так, наприклад, існують підрахунки, виходячи з яких, прибутковість "жіночих інвестицій" перевищує річну прибутковість британського фондового індексу FTSE 100 на 1,94%, тоді як у чоловіків – лише на 0,14%. Крім того, інвестпортфелі, які складають жінки, частіше є грамотнішими і успішними, ніж у чоловіків.

Відомо, як мінімум, декілька жінок, які є вельми успішними інвесторками. Це, наприклад, Клара Ферз, яка стала першою жінкою, яку допустили до торгів на Лондонській фондовій біржі в 1973 році. В результаті, у 2001 році вона очолила цю біржу, її річний оклад у 275 000 доларів в рік був доповнений пакетом опціонів ще на 735 000 доларів.

Клара Ферз / Фото Collaborative Divorce California

Ще один яскравий приклад – Саллі Кравчик, одна з найвідоміших і найуспішніших жінок з Уолл-стріт. На посаді глави підрозділу в банку Merrill Lynch вона заробила для компанії, відчуваючи серйозні проблеми, 3,1 мільярда доларів.



Саллі Кравчик / BN24.UZ

Сильні і слабкі сторони

Якості, які притаманні жінкам, часто допомагають їм робити успішні інвестиції. Це вдумливість, розвинена інтуїція і деяка "консервативність" в поглядах.

Але є і мінуси, які заважають жінкам-інвесторам досягати великих прибутків. До них належать насамперед страх і обережність. Багато жінок в принципі бояться почати торгувати на біржі.

В результаті чоловіки торгують на 45% частіше, ніж жінки і в цілому роблять більше угод.

і в цілому роблять більше угод. Згідно з опитуваннями, 52% жінок сумніваються у своїх здібностях в сфері інвестицій.

Але в цьому криється і сильна сторона жінок. Через те, що вони ретельно зважують всі свої рішення, вони менше вплутуються в сумнівні угоди, і їх інвестиції виявляються "більш зваженими". І нарешті жінки більш схильні прислухатися до професіоналів, вони охочіше звертаються до фінансових експертів по допомогу, тоді як більшість чоловіків вважають, що краще інвестувати самостійно.

Куди і як вкладати гроші жінкам

Щоб почати інвестувати на фінансових ринках, потрібно насамперед вибрати зручну торговельну платформу. Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Ця платформа доступна у вигляді вебдодатка, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це дозволяє керувати вашим капіталом буквально з будь-якого пристрою з доступом в інтернет.

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