Один із найбільших брокерів у США та світі масово закриває рахунки росіянам

Американська компанія Interactive Brokers, яка дуже популярна серед росіян, почав закривати їхні рахунку. Брокер звернувся до користувачів із закликами та поясненнями.

Американський брокер почав закривати рахунки росіян з невеликими залишками сум чи оборотами. Загалом можливості громадян Росії проводити фінансові операції за межами країни поступово зменшуються.

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Американський брокер закриває рахунки росіян

Компанія Interactive Brokers закликала користувачів закрити або переказати свій рахунок. Це рішення пов'язують із "недавнім аналізом, невисокою вартістю активів та необхідністю виконання додаткових перевірок".

Американський брокер також підмітив, що цей захід певною мірою зумовлений країною проживання користувачів (Росією) та характеристиками рахунку.

Крім того, брокер заявив, що для користувачів торгівля на їхніх рахунках обмежена. Вони мають доступ лише до таких опцій:

Зменшення або закриття позицій;

Проте вони не можуть збільшувати свої позиції чи створювати нові.

Чимало росіян звернули увагу на Interactive Brokers саме після початку повномасштабної війни Росії проти України. Адже компанія ухвалила рішення лише припинити дію функції поповнення рахунків у рублях і заборонила росіянам купувати цінни папери європейських компаній.

Що відомо про засновника Interactive Brokers

На момент створення цього матеріалу, акції Interactive Brokers коштують майже 123 долари за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 51,6 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance

Компанію створив американський мільярдер Томас Петерффі, який такоє має угорське походження. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він зробив важливу заяву. Forbes оцінює його капітал у 38 мільярдів доларів.

Зокрема, бізнесмен заявив, що Заходу не варто підштовхувати росіян до Китаю. Мовляв, тиснути потрібно лише на на осіб з оточення Володимира Путіна. Тоді як видання вказувало, що Томас Петерффі входить до близького оточення чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відомий своєю прихільністю до Кремля.