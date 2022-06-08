Інфляція у ЄС: чого можна чекати від Європейського центробанку

У травні 2022 року інфляція у країнах Єврозони досягнула нового піку. Як і для всього світу перманентне зростання цін – це виклик і для країн ЄС. Про те які кроки може зробити Європейський центробанк – читайте далі.

У четвер Європейський центробанк (далі ЄЦБ) має на меті підтвердити свій намір підвищити процентну ставку вже наступного місяця. Відомо, що відповідна зустріч фахівців запланована в Амстердамі, Нідерланди.

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Інфляція у Єврозоні

У ЄЦБ планують підвищити ставку у липні, оскільки спершу їм необхідно перекрити придбання чистих активів, згідно з прогнозами фінустанови. Наразі ключове питання – наскільки агресивною буде ця політика протягом наступних кількох місяців.

Частина аналітиків змінила свої прогнози на користь більш значного підвищення ставки не пізніше вересня. Деякі члени ЄЦБ уже готові до підвищення цього показника на 50 базисних пунктів, за словами головного економіста Deutsche Bank Марка Уолла.

Ми вважаємо, що ЄЦБ продовжує недооцінювати інфляцію, і ми очікуємо, що підтримка підвищення на 50 базисних пунктів буде зростати протягом літа,

– додав експерт.

Крім того, центробанк має на меті оприлюднити нові прогнози щодо економічного росту та інфляції вже цього тижня. Тоді як учасники ринку, цілком ймовірно, уважно стежать за показниками інфляції у 2024 році, оскільки це є середньостроковою цільовою ціною ЄЦБ.

Згідно зі даними опитування професійних прогнозистів ЄЦБ на другий квартал 2022, інфляційні очікування на цей рік, 2023 та 2024 роки зупиняться на рівнівідповідно.

Європейський центробанк також готуються понизити свій прогноз щодо збільшення та перегляне власні очікування щодо інфляції у сторону зростання. Тож ймовірно, що у 2024 році інфляція досягне 2% у контексті цільового показника від ЄЦБ у середньостроковій перспективі.

На сьогодні стрімке зростання інфляції – це пріоритет для ЄЦБ та осіб, які відповідальні за ухвалення необхідних рішень. Очільник французького центробанку нещодавно заявив, що інфляція не просто на надто високому рівні, але й надто розлога. На думку банкіра, наразі необхідно нормалізувати монетарну політику. Він наголосив, що йдеться саме про нормалізацію, а не її посилення.