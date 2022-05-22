Очікують, що інфляція стане потужнішим ударом для країн, які розвиваються. Тож середнє зростання цін там у середньому досягне вищого рівня, ніж у вже розвинених державах.

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Інфляція у світі набирає оберти

Після цинічного військового нападу Росії на Україну фахівці з МВФ переглянули свої прогнози щодо інфляції у світі. Тенденція змінилася у сторону зростання, у порівнянні з тими показниками, які були у січні. Відтак інфляція зросте у розвинених країнах на 1,8% та на – 2,8% для країн, як розвиваються.

У МВФ прогнозують, що у розвинених країнах ціни зростання цін складе 5,7%, тоді як у державах, які розвиваються цей показник досягне 8,7% протягом поточного року. Крім того, глобальне економічне зростання сповільнитися:

з приблизно 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках;

у 2021 році до у 2022 і 2023 роках; це на 0,8 і 0,2 відсоткового пункту нижче у 2022 і 2023 роках, ніж прогнозувалося в січні;

відсоткового пункту нижче у 2022 і 2023 роках, ніж прогнозувалося в січні; згідно з прогнозами, після 2023 року глобальне зростання знизиться приблизно до 3,3% в середньостроковій перспективі.

До того ж очікують, що у країнах, які мають серйозні економічні проблеми, потрясіння або конфлікти, ситуація з інфляційним тиском буде суттєво складніша, оскільки там цей показник буде вищий за середньосвітовий на рівні 7,4%. Зокрема, йдеться про:

Венесуелу,

Судан,

Росію,

Зімбабве,

Туреччину,

Ємен,

Аргентину.

До теми! Додають, що майже у 80 країнах світу (незалежно від рівня економічного розвитку) показник зростання цін коливатиметься в діапазоні від 5 до 10%. Тоді як ще в 60 країнах інфляція, за прогнозами, має залишитися нижче 5%.

Експерти наголосили, що наразі надзвичайно важливе значення мають багатосторонні зусилля для реагування на низку масштабних викликів. Вони згадали про гуманітарну кризу, запобігання подальшій фрагментації економіки, підтримки глобальної ліквідності, подолання боргових проблем, боротьби зі зміною клімату та припинення пандемії.

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