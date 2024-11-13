Вперше за 7 місяців: перша економіка світу зафіксувала повернення дуже тривожного тренду

У США оприлюднили новий звіт щодо інфляції. Цей показник змінив динаміку, порівняно з попереднім місяцем.

У США знову зростає інфляція

Згідно з новим звітом, у жовтні 2024 року інфляція у США – першій економіці світі – зросла до 2,6% річних. Аналітики прогнозували таке зростання для цього показника. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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У вересні інфляція у США зупинилася на рівні 2,4%. Це був найнижчий рівень для цього показника з лютого 2021 року. Нагадаємо, що саме у вересні американський центральний банк вперше за 4 роки почав знижувати процентні ставки. У листопаді Федеральний резерв вдруге знизив процентну ставку. Відповідне рішення ухвалили на засіданні, яке відбулося 6 – 7 листопада.

До теми! Економічна політика Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, може призвести до нового сплеску інфляції у країні. Зокрема, йдеться про його плани щодо запровадження тарифів на імпортні товари.

У жовтні зафіксували перше зростання інфляції за 7 місяців. Тоді як у 2024 році пікову інфляцію зафіксували в березні – 3,5% річних.