Пропозиція суттєво впливає на рівень глобальної інфляції. Зараз фіксують зміну трьох ключових факторів зі сторони саме пропозиції.

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Фактори, які можуть сповільнити інфляцію у світі

Передусім згадаємо вартість напівпровідників, яка є барометром ціни на найрізноманітнішу електроніку. Йдеться про комп'ютери, медичні прилади, посудомийки. Зараз напівпровідники коштують майже вдвоє менше від свого піку, який зафіксували у середині 2018 року. Крім того, цей показник знизився на 14% у порівнянні з серединою минулого року.

Далі йде спотова ставка на контейнери, які використовують для транспортування різних товарів. Цей показник впливає на те, якою буде ціна на одяг в американському Чикаго, предмети розкоші у Сінгапурі чи в країнах Європи. На сьогодні ця ставка впала на 26% від історичного максимуму у вересні 2021 року.

Ще одним важливим фактором є ціни на добрива у країнах Північної Америки, який є одним із важливих індикаторів того, куди рухається ситуація з глобальною інфляцією на продовольство. Наразі цей показник на 24% нижче за піковий рівень, який зафіксували у березні.

Поточна ситуація та прогнози

На сьогодні у країнах єврозони інфляція перевищує 8%. Також прогнозують, що у США цей показник буде триматися на цьому рівні, коли наприкінці тижня там оприлюднять дані за травень. Крім того, центральні банки у всьому світі намагаються зробити усе, аби вгамувати перманентне зростання цін.

Попри те, що центробанки продовжують підвищувати процентні ставки, проте все більше економістів підтримують думку, що пік інфляції уже пройшов. Проте додають, що пройде певний час перш ніж зниження вартості на сировину вплине на ціни, які бачать у магазинах звичайні споживачі.

Водночас мало хто, із фахівців передбачає повернення цін рівень, який був до початку пандемії коронавірусу у короткотривалій перспективі. Зокрема, світові ритейл-гіганти, наприклад Walmart, зараз намагається продати роздуті запаси покупцям, які проявляють менше ентузіазму. Тож пом'якшення тиску зі сторони пропозиції може дозволити центральним банкам сповільнити процес підвищення ставок.

Попри те, що інфляція у деяких частинах світу досі не досягла піку, з'являються принаймні деякі ознаки того, що ми можливо вже не так далеко від поворотного моменту, коли ми почнемо бачити як річна інфляція буде спадати,

– заявив глава відділу досліджень Азії в Австралії та Новій Зеландії Banking Group із Сінгапуру.

Це перспективний розвиток подій для полегшення інфляції імпортних товарів на глобальному рівні. Крім того, зниження тарифів на контейнерні перевезення та покращення ситуації із термінами постачання в індексах менеджерів із закупівель вказують на пом’якшення вузьких місць, які повинні обмежити ціновий тиск пізніше цього року.

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