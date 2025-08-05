Індійська рупія опинилася під тиском після нових загроз Дональда Трампа запровадити вищі мита на товари з Індії. Учасники ринку побоюються подальшого падіння валюти та прискореного відтоку іноземного капіталу.

Індійська рупія може опуститися нижче позначки 88 за долар США, встановивши історичний мінімум. Це сталося на тлі погроз президента США Дональда Трампа ввести більш високі мита на індійські товари, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається, рупія може відкритися в діапазоні 88-88,04 за долар, знизившись з рівня 87,6, зафіксованого у понеділок, 4 серпня. Попередній рекордний мінімум рупії – 87,95 – був досягнутий в лютому.

Чому рупія може обвалитися?

Нещодавно Трамп знову пригрозив значно підвищити мита на індійську продукцію, пославшись на закупівлі й перепродаж російської нафти з боку Індії. У відповідь МЗС Індії заявило, що країна вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів і економічної безпеки.

Чи залишаться ці заяви лише частиною переговорної тактики на адресу Індії – в тому числі з метою вплинути на хід російсько-української війни – поки не ясно,

– йдеться в аналітичній записці банку MUFG.

Минулого тижня Трамп уже ввів 25-відсоткові мита на індійський імпорт – вищі, ніж очікувалося. Американські чиновники продовжують вказувати на численні перешкоди, що заважають укладенню торговельної угоди між двома країнами.

Навіть до нових заяв Трампа сесія обіцяла бути непростою для рупії, а останні погрози тільки посилили тиск,

– значив старший трейдер одного з приватних банків.

За його словами, він повністю очікує втручання Резервного банку Індії, оскільки той навряд чи допустить неконтрольоване падіння курсу на тлі посилення риторики з боку США. Він також попередив, що зростання напруженості в торговельних відносинах з Вашингтоном може прискорити відтік іноземного капіталу з індійського фондового ринку.