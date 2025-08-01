Санкції працюють: в Індії "застрягли" танкери з російською нафтою
- Чотири танкери з російською нафтою, включаючи Achilles і Elyte, застрягли біля узбережжя Індії через санкції ЄС і Великої Британії.
- Індія отримує понад третину своєї імпортованої нафти з Росії, що викликає міжнародний тиск і можливість введення додаткових санкцій.
Щонайменше чотири танкери з російською сирою нафтою знаходяться біля західного узбережжя Індії в очікуванні розвантаження. Закупівлі Індією цієї нафти опинилися в центрі уваги на тлі посиленого тиску з боку США і Європейського союзу.
Що за танкери?
Судна Achilles і Elyte зараз стоять на якорі біля порту Джамнагар і відстають від графіка прибуття в порт Сікка, яке очікувалося 30-31 липня. В кінці червня вони були завантажені в портах Приморськ і Усть-Луга — основних пунктах відправки російської нафти сорту Urals, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії.
Що відбувається з експортом російської нафти?
Понад третину всієї імпортованої нафти Індія отримує з Росії, і після оголошення нового пакета санкцій ЄС в середині липня ці постачання опинилися під пильною увагою ЗМІ.
Цього тижня адміністрація Дональда Трампа назвала закупівлі російської нафти підставою для можливого введення високих імпортних мит щодо Індії.
Цікаво! Achilles і Elyte – танкери класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти. Порт Сікка обслуговує підприємства Reliance Industries і Bharat Petroleum Corp.
Також пролунали погрози про введення додаткових, поки що не конкретизованих, санкцій за подальший імпорт російської нафти.
У відповідь влада Індії звернулася до нафтопереробних компаній з проханням розробити альтернативні плани щодо закупівлі сировини з інших країн.
Важливо! Згідно з даними систем відстеження суден, ще два танкери з російською нафтою – Destan і Horae – також знаходяться біля узбережжя Індії.
Destan, який також перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, стоїть на якорі в порту Сікка з передбачуваною датою прибуття 24–25 липня. Horae, до порту Вадінар і не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії або США.