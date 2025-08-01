Щонайменше чотири танкери з російською сирою нафтою знаходяться біля західного узбережжя Індії в очікуванні розвантаження. Закупівлі Індією цієї нафти опинилися в центрі уваги на тлі посиленого тиску з боку США і Європейського союзу.

Що за танкери?

Судна Achilles і Elyte зараз стоять на якорі біля порту Джамнагар і відстають від графіка прибуття в порт Сікка, яке очікувалося 30-31 липня. В кінці червня вони були завантажені в портах Приморськ і Усть-Луга — основних пунктах відправки російської нафти сорту Urals, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС і Великої Британії.

Що відбувається з експортом російської нафти?

Понад третину всієї імпортованої нафти Індія отримує з Росії, і після оголошення нового пакета санкцій ЄС в середині липня ці постачання опинилися під пильною увагою ЗМІ.

Цього тижня адміністрація Дональда Трампа назвала закупівлі російської нафти підставою для можливого введення високих імпортних мит щодо Індії.

Цікаво! Achilles і Elyte – танкери класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти. Порт Сікка обслуговує підприємства Reliance Industries і Bharat Petroleum Corp.

Також пролунали погрози про введення додаткових, поки що не конкретизованих, санкцій за подальший імпорт російської нафти.

У відповідь влада Індії звернулася до нафтопереробних компаній з проханням розробити альтернативні плани щодо закупівлі сировини з інших країн.

Важливо! Згідно з даними систем відстеження суден, ще два танкери з російською нафтою – Destan і Horae – також знаходяться біля узбережжя Індії.

Destan, який також перебуває під санкціями ЄС і Великої Британії, стоїть на якорі в порту Сікка з передбачуваною датою прибуття 24–25 липня. Horae, до порту Вадінар і не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії або США.