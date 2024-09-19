Індія випередила Китай на глобальному ринку

Індія вперше в історії обігнала Китай в ключовому Індексі акцій MSCI. Цьому сприяло стійке економічне зростання та потужні потоки капіталу, пише Reuters.

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Позиції Індії в Індексі MSCI, який включає цінні папери компаній з великою, середньою та малою капіталізацією, зросли до 2,35%. Водночас показник Китаю зупинився на рівні 2,24%. Про це йдеться у звіті Morgan Stanley. Нагадаємо, що вага Китаю в цьому індексі була на піку в 2021 році.

Цікаво! До трійки лідерів в Індексі MSCI входять США, Японія та Велика Британія відповідно.