Індексацію зарплат обнулили: що змінилося для працівників з січня 2026 року

У 2026 році в Україні передбачається індексація заробітної плати для працівників. Водночас законодавство визначає особливості перерахунку грошових доходів українців.

Як проводиться індексація зарплат?

Проводиться індексація зарплати на основі закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік", передає 24 Канал з посиланням на Державну службу з питань праці.

У статті 41 цього закону передбачається, що індекс споживчих цін для індексації заробітних плат українців обчислюється починаючи з січня 2026 року. При цьому індекс цін обраховують наростаючим підсумком, а січень приймається за 1 або 100%.

Відтак, суму індексації, що була складена у грудні 2025 року, в січні нового року вже не нараховують. Тобто вона не переноситься, навіть якщо працівник отримав право на такий перерахунок.

Індексація, яка була нарахована у 2025 році, обнуляється та не зберігається в 2026 році,

– наголосили в Держпраці.

Таким чином, індексація у 2026 році буде проводитися по-новому:

За базовий місяць для обчислення індексації береться січень.

Індекс споживчих цін починають розраховувати з лютого – за наростаючим підсумком;

Індексацію зарплат проводять з наступного місяця після того, як були підвищені оклади працівників.

Зауважте! Вимоги законодавства для нарахування індексації заробітної плати у 2026 році аналогічні до тих, які були встановлені торік.

Які зарплати затверджені у 2026 році?

У новому році в Україні зросла мінімальна заробітна плата. З 1 січня її розмір складає 8 647 гривень, як зазначено у тексті закону про Державний бюджет на 2026 рік.

У погодинному розрахунку мінімальна зарплата у 2026 році збільшилася з 48 до 52 гривень.

Водночас у бюджеті передбачено підвищення оплати праці освітян та медиків:

зарплати вчителів загалом зростуть на 50% з поступовим підвищенням у два етапи;

зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, за словами прем'єрки Юлії Свириденко, мають збільшитися до 35 тисяч гривень;

У пояснювальній записці до закону про Держбюджет України прогнозується, що в цілому середньомісячна зарплата у 2026 році може зрости до 30 032 гривень у номінальному вираженні.

Варто знати! Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року. Тоді у квітні її підвищили до 8 тисяч гривень.

Як ростуть зарплати у 2026 році?