Топові китайські компанії стрімко зростають: до чого тут DeepSeek та чи є загроза для США

Китайський технологічний сектор стрімко зростають в ціні на тлі успіху DeepSeek. Ба більше, китайські компанії випереджають своїх конкурентів у США.

Китайські акції стрімко дорожчають на фондовій біржі

Акції китайських технологічних компаній стрімко зростають в ціні. Це пов'язують з шаленим успіхом компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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За останній місяць Індекс Hang Seng Tech, який включає зріс 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, на 25%. Додають, що акції технологічних компаній з компаній увійшовши в фазу "бичачого ринку". Нагадаємо, що інвестори-"бики" активізуються саме під час зростання ринку.

Індекс Hang Seng Tech демонструє значно кращі результати на фондовому ринку, ніж американський індекс Nasdaq 100, який за аналогічний період зріс на 4,4%. При цьому акції "Великої сімки" – Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia та Tesla – зафіксували спад на 0,5%.

Серед китайських технологічних компаній найбільше зростання зафіксували такі:

Alibaba;

Xiaomi;

Baidu;

BYD;

JD.com;

Meituan.

В середньому акції компаній подорожчали на 6% – 43%. Лідером за подорожчанням цінних паперів є Xiaomi, тоді як найменший приріст зафіксувала компанія Alibaba, яка оголосила про співпрацю з Apple у сфері штучного інтелекту.