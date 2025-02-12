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12 лютого, 15:31
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Топові китайські компанії стрімко зростають: до чого тут DeepSeek та чи є загроза для США

Віта Свірневська
Основні тези
  • Акції китайських технологічних компаній стрімко зростають, зокрема через успіх компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту.
  • Індекс Hang Seng Tech за останній місяць зріс на 25%, перевершуючи американський індекс Nasdaq 100, який за аналогічний період зріс на 4,4%.
  • Серед китайських компаній найбільше зростання показали Alibaba, Xiaomi, Baidu, BYD, JD.com та Meituan, з найбільшим приростом у Xiaomi.

Китайський технологічний сектор стрімко зростають в ціні на тлі успіху DeepSeek. Ба більше, китайські компанії випереджають своїх конкурентів у США.

Китайські акції стрімко дорожчають на фондовій біржі

Акції китайських технологічних компаній стрімко зростають в ціні. Це пов'язують з шаленим успіхом компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times

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За останній місяць Індекс Hang Seng Tech, який включає зріс 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, на 25%. Додають, що акції технологічних компаній з компаній увійшовши в фазу "бичачого ринку". Нагадаємо, що інвестори-"бики" активізуються саме під час зростання ринку. 

Індекс Hang Seng Tech демонструє значно кращі результати на фондовому ринку, ніж американський індекс Nasdaq 100, який за аналогічний період зріс на 4,4%. При цьому акції "Великої сімки" – Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia та Tesla – зафіксували спад на 0,5%.

Серед китайських технологічних компаній найбільше зростання зафіксували такі: 

  • Alibaba;
  • Xiaomi;
  • Baidu;
  • BYD;
  • JD.com;
  • Meituan. 

В середньому акції компаній подорожчали на 6% – 43%. Лідером за подорожчанням цінних паперів є Xiaomi, тоді як найменший приріст зафіксувала компанія Alibaba, яка оголосила про співпрацю з Apple у сфері штучного інтелекту.