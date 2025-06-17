Індекс фінансового стресу в Україні: в НБУ оприлюднили нові дані

За перші шість місяців 2025 року Індекс фінансового стресу, який розраховує Національний банк України, опустився до мінімуму з моменту повномасштабного вторгнення. Однак його показники зберігали нестабільність.

Що впливало на Індекс фінансового стресу

Найбільший вплив на ІФС, як і раніше, мав валютний субіндекс. Його показник дещо знизився порівняно з початком року, головним чином через зменшення обсягів валютних інтервенцій, пише 24 Канал з посиланням на оновлений "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

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Графік Індексу фінансового стресу / НБУ

Що впливало на волатильність ІФС

При цьому головним фактором коливань ІФС став субіндекс держоблігацій, який зростав через різкі зміни спредів за єврооблігаціями та в підсумку перевищив рівень початку року. Субіндекс поведінки домогосподарств не зазнав суттєвих змін, що пояснюється стабільно високими ставками по депозитах.

Що таке ІФС

Індекс фінансового стресу – це аналітичний показник, який відображає рівень напруги у фінансовому секторі країни. Він дозволяє оцінити поточний стан фінансової системи, порівняти його з попередніми кризами та оцінити ефективність антикризових заходів.

Також слід зазначити, що корпоративний субіндекс тимчасово зріс через коливання цін на акції українських компаній, пов’язані з новинами про мирні переговори, але до літа знову впав до мінімумів. Банківський субіндекс, як повідомляє НБУ, залишається на низькому рівні, навіть попри деяке погіршення ліквідності у весняні місяці.