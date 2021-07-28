10 найбільш недооцінених валют світу: на якому місці опинилася українська гривня

Авторитетне видання The Economist оновило дані знаменитого Індексу Біг-Маку та назвало найбільш недооцінені валюти світу. Які виглядає цей рейтинг – читайте далі.

Індекс Біг-Маку був створений у 1986 році, як легкий орієнтир для визначення "реальної" вартості національної валюти, з часом він став світовим стандартом. Цей інструмент заснований на теорії паритету купівельної спроможності.

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10 найбільш недооцінених валют світу

Індія

Індійська рупія опинилася на 10 місці цього рейтингу. В Індії Біг-Мак коштує 190 рупій, тоді як у США його вартість становить 5,65 долара. Згідно з цим індексом обмінний курс має бути на рівні 33,63 рупії за долар. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом свідчить про те, що індійська рупія недооцінена на 54,9%.

Румунія

9 сходинку займає румунський лей. Ціна Біг-Маку в Румунії становить 10,60 лея. Фахівці вважають, що курс купівельної спроможності має бути 1,88 лея за долар. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що румунський лей недооцінений на 55,2%.

Україна

Восьмою стала Україна, де Біг-Мак коштує 65 гривень проти 5,65 долара у США. Таким чином, долар має коштувати 11,50 гривні. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом свідчить про те, що українська гривня недооцінена на 57,7%.

Малайзія

На сьомій місці опинився малайзійський рингіт. У Малайзії Біг-Мак коштує 9,99 рингіта. Економісти вважають, що у цій країні долар має коштувати 1,77 рингіта. Різниця між цим та фактичним курсом означає, що місцева валюта недооцінена на 58,1%.

Індонезія

Наступною стала індонезійська рупія, яка недооцінена на 58,5%. В Індонезії Біг-Мак коштує 34 тисячі рупій. Згідно з індексом, обмінний курс має зупинитися на рівні 6 017,70 рупій за долар.

Туреччина

Турецька ліра займає 5 сходинку цього рейтингу. Британські економісти вважають, що долар у Туреччині має коштувати 3,54 ліри, оскільки ціна Біг-Мак становить 19,99 ліри. Це свідчить про те, що нацвалюта Туреччини недооцінена на 58,7%.

Експерти The Economist назвали найслабші валюти світу / Фото Unsplash

Азербайджан

За Біг-Мак в Азербайджані потрібно заплатити 3,95 маната. Згідно з Big Mac Index, обмінний курс в країні має дорівнювати 0,70 маната за долар. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом означає, що азербайджанська нацвалюта недооцінена на 58,9%.

Південна Африка

Жителі Південної Африки платять за Біг-Мак 33,50 ранда. Це означає що, курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 5,93 ранда за долар. Різниця між цим та фактичним курсом свідчить про те, що південноафриканський ранд недооцінений на 59,6%.

Росія

Росіянам Біг-Мак обійдеться у 169 рублів. Відтак обмінний курс повинен бути на рівні 29,91 рубля за долар. Різниця між цим та фактичним курсом валют означає, що нацвалюта РФ недооцінена на 59,9%.

Ліван

У Лівані Біг-Мак коштує 37 тисяч фунтів стерлінгів. Це означає, що курс повинен бути на рівні 6 548,67 фунта стерлінгів за долар. Різниця між цим та фактичним обмінним курсом свідчить про те, що ліванський фунт недооцінений на 70,2%.