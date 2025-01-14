Найбагатший президент в історії США: скільки грошей в Трампа, який готується до інавгурації

Менше ніж за тиждень Дональд Трамп вступить на посаду президента США. Його інавгурація запланована на 20 січня. Це нагода більше дізнатися про особистий капітал нового лідера першої економіки світу.

Скільки грошей у Дональда Трампа

Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США. Він походить із досить заможної сім'ї та володіє мільярдним капіталом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Фактично капітал Дональда Трампа зосереджений у двох секторах:

Нерухомість – інвестиції політика у цей сектор оцінили в 1,1 мільярда доларів . Проте в останні роки цей актив приносив досить багато проблем. Серед головних причин – це підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн.

. Проте в останні роки цей актив приносив досить багато проблем. Серед головних причин – це підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн. Компанії Trump Media & Technology Group – цінні папери публічної компанії на сьогодні є найдорожчим активом Трампа. Це материнська компанія соціальної мережі Truth Social. Частка Трампа в компанії становить 57%, за даними Forbes.

Станом на 14 січня Bloomberg оцінює капітал Дональда Трампа в 7,49 мільярда доларів. З початку 2025 року статки новообраного президента США зросли на понад 1 мільярд доларів або на 15,6%. Додамо, що 13 січня акції компанії Trump Media & Technology Group зросли на понад 20%, інформує Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 9,3 мільярда доларів.