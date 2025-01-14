Самый богатый президент в истории США: сколько денег у Трампа, который готовится к инаугурации

Меньше чем через неделю Дональд Трамп вступит в должность президента США. Его инаугурация запланирована на 20 января. Это возможность больше узнать о личном капитале нового лидера первой экономики мира.

Сколько денег у Дональда Трампа

Дональд Трамп – это самый богатый президент в истории США. Он происходит из достаточно состоятельной семьи и владеет миллиардным капиталом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Фактически капитал Дональда Трампа сосредоточен в двух секторах:

Недвижимость – инвестиции политика в этот сектор оценили в 1,1 миллиарда долларов . Однако в последние годы этот актив приносил достаточно много проблем. Среди главных причин – это повышение процентных ставок в США, удаленный формат работы и переход покупателей в онлайн.

. Однако в последние годы этот актив приносил достаточно много проблем. Среди главных причин – это повышение процентных ставок в США, удаленный формат работы и переход покупателей в онлайн. Компании Trump Media & Technology Group – ценные бумаги публичной компании на сегодня является самым дорогим активом Трампа. Это материнская компания социальной сети Truth Social. Доля Трампа в компании составляет 57%, по данным Forbes.

По состоянию на 14 января Bloomberg оценивает капитал Дональда Трампа в 7,49 миллиарда долларов. С начала 2025 года состояние новоизбранного президента США выросло более чем на 1 миллиард долларов или на 15,6%. Добавим, что 13 января акции компании Trump Media & Technology Group выросли более чем на 20%, информирует Yahoo!Finance. Рыночная капитализация компании составляет 9,3 миллиарда долларов.