Скільки грошей у Дональда Трампа

Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США. Він походить із досить заможної сім'ї та володіє мільярдним капіталом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Фактично капітал Дональда Трампа зосереджений у двох секторах:

Нерухомість – інвестиції політика у цей сектор оцінили в 1,1 мільярда доларів . Проте в останні роки цей актив приносив досить багато проблем. Серед головних причин – це підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн.

. Проте в останні роки цей актив приносив досить багато проблем. Серед головних причин – це підвищення процентних ставок у США, віддалений формат роботи та перехід покупців в онлайн. Компанії Trump Media & Technology Group – цінні папери публічної компанії на сьогодні є найдорожчим активом Трампа. Це материнська компанія соціальної мережі Truth Social. Частка Трампа в компанії становить 57%, за даними Forbes.

Станом на 14 січня Bloomberg оцінює капітал Дональда Трампа в 7,49 мільярда доларів. З початку 2025 року статки новообраного президента США зросли на понад 1 мільярд доларів або на 15,6%. Додамо, що 13 січня акції компанії Trump Media & Technology Group зросли на понад 20%, інформує Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 9,3 мільярда доларів.