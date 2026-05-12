Ця країна відновлює імпорт золота та срібла після тривалої перерви

Індійські банки вирішили відновити імпорт золота та срібла. Перерва у закупівлях склала більш як місяць. Як відомо, банки таки погодились сплатити 3% митний збір.

До чого призведе закупівля індійськими банками злитків зараз?

Таке посилення торгівлі має призвести до збільшення імпорту золота в Індію, повідомляє Reuters.

Окрім цього, імовірні такі наслідки:

збільшення дефіциту торговельного балансу;

збільшення тиску на рупію.

Ми сплатили 3% інтегрований податок на товари та послуги (IGST) на митниці для оформлення партій золота та срібла. Банки чекали понад місяць на розпорядження уряду, яке щорічно звільнятиме їх від сплати 3% податку на прибуток від IGST. Але коли уряд дав зрозуміти, що хоче обмежити імпорт золота, банки втратили надію,

– сказав керівник відділу злитків у приватному банку в Мумбаї, що побажав залишатися анонімним.

Зауважимо, індійське керівництво надзвичайно турбує ситуація з золотом. Зокрема, ще в неділю прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав громадян утриматися від купівлі цього металу. Таким чином прагнуть зберегти валютні резерви країни, повідомляє Reuters.

Індія є другим за величиною покупцем золота у світі. Перше місце посідає Китай. Відповідно, події в Індії впливають на світові ціни на дорогоцінні метали.

Скільки Індія закупила золота та срібла?

Чиновник, що не назвав своє ім'я, адже не має права спілкуватися зі ЗМІ, вказав, що після сплати IGST, банки вивезли:

9 метричних тонн золота;

34 метричних тонн срібла.

Пропозиція покращилася завдяки ​банківському імпорту, ⁠але попит залишається слабким, що призводить до зниження торгівлі золотом,

– наголосив головний виконавчий директор імпортера злитків Amrapali Group Gujarat Чіраг Таккар.

