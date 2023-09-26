Співпраця Росії та Італії: хто продовжує спонсорувати війну

Попри санкції, деякі країни Європи продовжують торговельні відносини з країною-агресором. Зокрема Італія скористалась послугами Туреччини як транзитного регіону.

Як Італія купує мідь у Росії

Як стало відомо, сировинний гігант Glencore у липні 2023 року переправив щонайменше 5 000 тонн міді у Італії через Туреччину. Таким чином країнам вдається обійти санкції.

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Попри те, що деякі держави заперечують залежність від Росії, вони продовжують шукати шляхи співпраці з країною-агресоркою. Отримані Італією, мідні листи були вилиті на російському підприємстві УГМК.

Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти керівників УГМК ще минулого року. А от США прийняли рішення ввести обмеження лише цьогоріч.

Цікаво, що діяльність Glencore не порушує санкції. Лише вказує на залежність світу від ресурсів Росії. Роль Туреччини як посередника, демонструє зацікавленість цієї країни у співпраці як з ЄС, так і з Кремлем.

Своєю чергою, керівництво Glencore завило про те, що компанія не працює з Росією з березня 2022 року. Саме тоді було запроваджено санкції.

Співпраця Туреччини та Росії

З початку повномасштабного вторгнення Ердоган не приєднався до загальних світових санкцій, він продовжує співпрацю з обома воюючими країнами. Щобільше, Туреччина не розривала дипломатичні стосунки з Москвою. Обидві держави надалі поглиблюють свої торговельні зв'язки.

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини і Haldivor Energy, за словами представників Glencore, продали їм цю мідь. Тенденція обходу санкцій через треті країни, наприклад ОАЕ, лише зростає.