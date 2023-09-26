Сотрудничество России и Италии: кто продолжает спонсировать войну

Несмотря на санкции, некоторые страны Европы продолжают торговые отношения со страной-агрессором. В частности, Италия воспользовалась услугами Турции как транзитного региона.

Как Италия покупает медь в России

Как стало известно, сырьевой гигант Glencore в июле 2023 года переправил не менее 5 000 тонн меди в Италию через Турцию. Таким образом, странам удается обойти санкции.

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Несмотря на то, что некоторые государства отрицают зависимость от России, они продолжают искать пути сотрудничества со страной-агрессорой. Полученные Италией медные листы были вылиты на российском предприятии УГМК.

Великобритания и ЕС ввели санкции против руководителей УГМК еще в прошлом году. А вот США приняли решение ввести ограничения только в этом году.

Интересно, что деятельность Glencore не нарушает санкций. Только указывает на зависимость мира от ресурсов России. Роль Турции как посредника демонстрирует заинтересованность этой страны в сотрудничестве как с ЕС, так и с Кремлем.

В свою очередь руководство Glencore завыло о том, что компания не работает с Россией с марта 2022 года. В это время были введены санкции.

Сотрудничество Турции и России

С начала полномасштабного вторжения Эрдоган не присоединился к всеобщим мировым санкциям, он продолжает сотрудничество с обеими воюющими странами. Более того, Турция не разрывала дипломатические отношения с Москвой. Оба государства и дальше углубляют свои торговые связи.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и Haldivor Energy, по словам представителей Glencore, продали им медь. Тенденция обхода санкций через третьи страны, например, ОАЭ, только растет.