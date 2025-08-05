Імпорт іранської нафти до Китаю минулого місяця скоротився майже на третину. Це пов'язано, зокрема, зі зниженням попиту з боку приватних нафтопереробних заводів після різкого зростання постачань у червні.

На скільки впали обсяги імпорту іранської нафти?

За даними аналітичної компанії Kpler обсяги закупівель Китаєм іранської нафти впали приблизно до 1,2 мільйона барелів на добу. Це майже на 30% менше, ніж у червні, і трохи нижче рівня аналогічного періоду минулого року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Удар по російському "тіньовому флоту": Панама вводить нові правила

Попри санкції США Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти, хоча в офіційній статистиці постачання часто відображаються як нульові або незначні.

Основними споживачами іранської нафти традиційно є незалежні переробники, відомі як "чайники".

Попит з боку "чайників" залишається низьким, оскільки після різкого зростання імпорту в червні вони не поспішають поповнювати запаси. Крім того, деякі з них обмежені жорсткими квотами на імпорт сировини,

— зазначила старший аналітик з сирої нафти в Kpler Муюй Сюй.

В червні імпорт іранської нафти до Китаю досяг тримісячного піка – понад 1,7 мільйона барелів на добу. Це було пов'язано з прискореним відвантаженням на тлі побоювань щодо можливих перебоїв постачань через ірано-ізраїльське загострення.