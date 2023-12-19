Імпорт впав на понад 75%: Індія знизила закупівлю алмазів

У листопаді імпорт алмазів до Індії впав на 76% у річному вимірі. Його загальна сума становила 314 мільйонів доларів, розповіли у Раді зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії.

Індія скоротила імпорт алмазів

У жовтні імпорт алмазів у Індію тимчасово зріс на 9%. Тоді як у листопаді обсяг імпорту у фізичному вираженні був на 72% нижчим ніж рік тому – 3,32 мільйона карат.

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У співвідношенні до листопада минулого року експорт алмазів також знизився на 12%, до 1,1 мільярда доларів. За обсягом цей показник впав на 7% й склав 1,27 мільйона карат.

Індія – найбільший у світі центр виробництва алмазів, який виготовляє близько 95% від усіх діамантів. На тлі економічного спаду у світі гранувальна галузь в країні зазнає тиску через скорочення попиту на діаманти. Тому індійські огранувальники призупинили закупівлі каменю в алмазодобувників на два місяці.

Згідно з результатами циклу продажів De Beers, за період з 4 жовтня по 3 листопада було продано алмазної сировини на суму 80 мільйонів доларів, що у 6 разів менше ніж рівень річної давності – 454 мільйонів доларів. Також це у 2,5 раза менше ніж попередній історично мінімальний показник у 200 мільйонів доларів.

До слова, 18 грудня ЄС ухвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Він містить заборону на прямий або непрямий імпорт, закупівлю або трансфер російських алмазів, або каменів, які мають таке походження, але обробляються у третіх країнах.