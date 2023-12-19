Индия сократила импорт алмазов

В октябре импорт алмазов в Индию временно вырос на 9%. В то время как в ноябре объем импорта в физическом выражении был на 72% ниже года назад – 3,32 миллиона карат.

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В соотношении к ноябрю прошлого года экспорт алмазов также снизился на 12% до 1,1 миллиарда долларов. По объему этот показатель упал на 7% и составил 1,27 миллиона карат.

Напомним! Индия – крупнейший в мире центр производства алмазов, производящий около 95% от всех бриллиантов. На фоне экономического спада в мире гранирующая отрасль в стране испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты. Поэтому индийские ограничители приостановили закупки камня у алмазодобытчиков на два месяца.

Согласно результатам цикла продаж De Beers, за период с 4 октября по 3 ноября было продано алмазного сырья на сумму 80 миллионов долларов, что в 6 раз меньше уровня годовой давности – 454 миллионов долларов. Также это в 2,5 раза меньше предыдущего исторически минимального показателя в 200 миллионов долларов.

К слову, 18 декабря ЕС принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Он содержит запрет на прямой или косвенный импорт, закупку или трансфер российских алмазов или камней, которые имеют такое происхождение, но обрабатываются в третьих странах.