Загадки від Ілона Маска: чи справді мільярдер обрав нового фаворита серед криптовалют

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск захоплюється безпілотними автівками та космосом. Зокрема, він прагне колонізувати Марс. Ще один важливий елемент особистості мільярдера – це його любов до криптовалют. До того ж він надзвичайно любить меми та загадкові повідомлення.

Нещодавно прихильник цифрових валют Міч Люмин позначив у твітер Ілона Маска та одного із засновників Dogecoin Білла Маркуса, заявивши, що знаменитості, які пишуть в соціальній мережі "тупі та незрозумілі речі'', призводять до того, що люди інтерпретують це по-своєму.

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Ілон Маск заінтригував новим твітом

Ілон Маск негайно прокоментував допис криптоентузіаста. Він опублікував у твітер таємничу комбінацію чисел: "48 61 68 61 20 74 72 75 65". Найімовірніше, мільярдер просто розважався і цей твіт не має ніякого сенсу. Проте, Інтернет – це склад дивних речей, тож кілька користувачів соціальної мережі заявили, що Маск планує або популяризувати, або інвестувати у криптовалюту Hex.

Вплив Маска на крипторинок настільки сильний, що будь-який його загадковий твіт кожен намагається використати на свою користь. Наприклад, пов'язуючи його зі своєю улюбленою цифровою монетою та створюють ілюзію ніби мільярдер планує вкладати в неї гроші. Проте, Маск обрав незвичний формат свого твіту. Йдеться про шістнадцяткову систему числення, кожне число в якій записується за допомогою 16 символів. В Інтернеті існує безліч безплатних додатків, які можуть "розшифровувати" такий код за допомогою ASCII.

ASCII Це система кодів, у якій числа від 0 до 127 включно поставлені у відповідність літерам, цифрам і символам пунктуації.

На основі цього прихильники віртуальних валют зробили висновок, що Ілон Маск наступним фаворитом мільярдера справді може стати Hex Coin. За даними Live Coin Watch, зараз ця монета коштує 0,183531 долара. Наразі немає жодних підстав вважати, що ці чутки є неправдивими. Маск активно писав про біткойн та Dogecoin, недавно згадав у своєму акаунті про CumRocket та Baby Doge. Крім того, мільярдер заграє зі словами Shiba Inu, змушуючи фанів цифрових грошей хвилюватися. Якщо, він справді зацікавився цією криптовалютою, то повідомить про це у твітер.