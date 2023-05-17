Ілон Маск готовий втрачати гроші заради єдиної можливості

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск потрапив у черговий скандал через свої публічні дописи та критику відомого інвестора Джорджа Сороса. Мільярдер уже відреагував.

Ілон Маск відомий своїми неоднозначними дописами та конспірологічними теоріями у твіттер. Для прикладу, кілька разів бізнесмен робив скандальні заяви й про Україну.

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Маск готовий втрачати гроші

Останнього разу він розкритикував відомого інвестора та мільярдера Джорджа Сороса, заявивши що він хоче зруйнувати цивілізацію. Додамо, що Bloomberg оцінює особистий капітал відомого прихильника концепції відкритого суспільства у 8,5 мільярда доларів.

Після цього засновник компаній Tesla та SpaceX у розмові з CNBC заявив, що його не хвилює реакція на його дописи у твіттер. Він не готовий змінюватися навіть, якщо це відлякає потенційних покупців електрокарів чи рекламодавців для Twitter.

Я буду говорити те, що хочу. І навіть, якщо це означає такі наслідки як втрата грошей, то нехай так буде,

– наголосив мільярдер.

На сьогодні на капітал Ілона Маска може безпосередньо може впливати динаміка акцій виробника електромобілів Tesla. Це єдина з його компаній, яка має статус публічної. Особисті статки бізнесмена Bloomberg оцінює у 166 мільярдів доларів та входить до трійки найзаможніших людей світу.