Ілон Маск знову запропонував купити Twitter: скільки він готовий заплатити

Мільярдер та бізнесмен Ілон Маск знову заявив, що готовий придбати соціальну мережу Twitter. Що про це відомо – читайте далі.

Згідно з людьми, які знайомі з цією справою та поділилися інформацією на умовах анонімності, американський мільярдер оформив свою пропозицію у форматі листа до компанії Twitter. Він знову запропонував ціну за акцію 54,20 долара або 44 мільярди доларів.

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Продовження епопеї Маска з Twitter

Реакція ринку не забарилася. Акції Twitter виросли на 18% незадовго після того, як торги тимчасово зупинили. До цього Ілон Маск кілька місяців активно намагався розірвати контракт про придбання соціальної мережі.

У понеділок, 3 жовтня, на ринку зафіксували обвал акцій компанії Tesla , яка належить Ілону Маску. Все це відбувалося на фоні скандальних заяв мільярдера про війну Росії проти України.

Документ сторони підписали у квітні цього року. Підставою для цього мільярдер назвав неповну інформацію щодо кількості користувачів та ботів. Актуальні дані щодо позицій Twitter на ринку, згідно з Yahoo!Finance:

Акції компанії наразі торгуються за ціною на рівн і 47,95 долара за штуку;

за штуку; Вартість цінних паперів Twitter за сьогодні коливалася в діапазоні 42,55 долара – 49,99 долара за штуку;

за штуку; Ринкова капіталізація соціальної мережі становить 36,7 мільярда доларів.

Водночас видання Forbes оцінює капітал Ілона Маска у 235,8 мільярда доларів. За версіює Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 223 мільярдів доларів. Він залишається найзаможнішою людиною у світі.

Що ще відомо про історію Ілона Маска та компанії Twitter

Додамо, що 4 квітня 2022 року на попередніх торгах акцій американської компанії зросли на 26%, тоді як на піку цей показник склав 28%. Вартість цінних паперів коливалася на рівні 50 доларів за штуку, пише CNBC.

Вже у липні Ілон Маск заявив, що передумав купувати соціальну мережу. На фоні цього вартість цінних паперів компанії лише на початку дня впала майже на 6%. Загалом з 13 травня до 11 липня акції Twitter подешевшали на 25%. Наразі ні Маск, ні компанія Twitter не прокоментували інформацію про придбання соціальної мережі.