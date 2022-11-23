Ілон Маск втратив понад 100 мільярдів доларів: як так вийшло

Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі. Ба більше, американський бізнесмен встановив кілька рекордів для цього рейтингу. Проте у 2022 році зафіксували серйозні зміни.

З початку поточного року Ілон Маск втратив 101 мільярд доларів свого капіталу або 37%. Основним ударом для мільярдера стало різке падіння акцій компанії Tesla.

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Втрати Ілона Маска за рік

Саме цінні папери виробника електрокарів складають суттєву частину статків Ілона Маска. Компанія зіткнулася із низкою викликів. Зокрема, йдеться про нову хвилю коронавірусу в Китаї та побоювання щодо майбутнього технологічного сектору в умовах потужної інфляції.

Цього року зафіксували крах так званого найелітнішого клубу у світі. Все тому, що статки Ілона Маска більше не оцінюють удоларів. Саме цей показник був важливим критерієм.

Також сильним ударом для позицій Tesla на ринку стало рішення Маска придбати компанію Twitter. Від моменту заяви бізнесмена акції виробника електрокарів невпинно падають в ціні. Додамо більше конкретних цифр для розуміння ситуації:

З квітня 2022 року акції компанії Ілона Маска впали майже на 50%. Одним із факторів став звіт компанії за третій квартал 2022 року ;

Це призвело до того, що Tesla втратила 525 мільярдів доларів ринкової капіталізації;

Після того, як сторони підписали угоду, а Ілон Маск став новим власником Twitter, акції Tesla впали на 25%. А ринкова вартість компанії скоротилася на 180 мільярдів доларів менше ніж за місяць.

На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Ілона Маска у 182,6 мільярда доларів. За версією Bloomberg, американський бізнесмен володіє статками у розмірі 171 мільярда доларів, а його втрати за рік оцінюють у 99,2 мільярда доларів.

Цікаво, що вперше за довгий період розрив між Ілоном Маском та Бернаром Арно у рейтингу найзаможніших людей світу, адже статки французького бізнесмена оцінюють у 172,8 мільярда доларів, згідно з Forbes.