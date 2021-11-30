Ілон Маск вмить став багатшим майже на 13 мільярдів доларів: як так сталося

Тиждень для акцій Tesla почався зі зростання. Це принесло засновнику та керівнику компанії Ілону Маску 12,8 мільярда доларів. Які фактори сприяють подорожчанню активів виробника електрокарів – читайте далі.

У понеділок, 29 листопада, акції Tesla повернулися до зростання і злетіли в ціні на 5% до 1137 доларів за штуку.

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Зростання Tesla принесло Маску понад 12 мільярдів доларів

Цінні папери Tesla почали зростати після того, як Ілон Маск закликав співробітників компанії скоротити витрати на доставку. Бізнесмен наголосив, що краще "зосередитися на мінімізації вартості поставок" замість того, щоб поспішати з замовленнями для досягнення цілей продажів. Крім того, заяви про те, що Tesla вже через кілька днів розпочне роботу на своєму заводі в Німеччині також є фактором впливу. Виробництво у ФРН – це важливий крок для Tesla, оскільки компанія прагне наростити свої потужності.

Протягом листопада 2021 року володар статусу найзаможнішої людини світу активно продавав акції Tesla. Загалом Ілон Маск реалізував активи виробника електрокарів майже надоларів.

Ілон Маск став багатшим майже на 13 мільярдів доларів / Фото Getty Images

Tesla планувала почати роботу на заводі ще влітку 2021 року, проте будівництво довелося відкласти через спротив екологічних активістів. Раніше у компанії повідомляли, що завод неподалік від Берліна має нові виробничі технології. Зокрема, машину для лиття під тиском, яка додатково автоматизує та оптимізує виробничий процес.

Актуальні дані щодо статків Маска та вартості активів Tesla: