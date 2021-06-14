Ілон Маск виставив на продаж свій останній будинок: де тепер живе мільярдер

Генеральний директор Tesla мільярдер Ілон Маск у твіттері написав, що вирішив продати останній будинок, яким володіє. Це сталося за тиждень після того, як стало відомо, що мільярдери США роками уникали сплати податків.

Будинки Ілона Маска

В Ілона Маска залишився один будинок у Сан-Франциско, який він здавав в оренду. Раніше він казав, що одного дня готовий продати його. І схоже цей день настав.

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Вирішив продати свій останній будинок. Просто потрібно, щоб він дістався великій родині. Це особливе місце,

– написав Ілон Маск.

Звинувачення у багатстві

49-річний Маск вперше оголосив про плани продати свої будинки та більшу частину власності більше року тому як спосіб притупити критику свого багатства. І він таки продав 2 свої будинки у Каліфорнії.

Проте події останнього тижня, схожу, змусили його швидше виконувати обіцянку позбутися власності. За даними ProPublica, мільярдери Джефф Безос, Уоррен Баффет, Ілон Маск та інші уникали сплати податку на прибуток:

у 2018 році Ілон Маск не сплатив ні центу федеральних податків;

у 2015 та 2017 роках його податки були меншими, ніж 70 тисяч доларів.

Зазначимо, що Ілон Маск – третя найбагатша людина світу після Бернара Арно і Джеффа Безоса, за даними Forbes.

Де живе Ілон Маск

Минулого року Ілон Маск переїхав до Техасу, де він орендує будинок у Бока-Чиці (село біля стартового комплексу SpaceX) у власної компанії SpaceX. Вартість будинку приблизно 50 000 доларів.

Мій основний будинок – це буквально будинок в Бока-Чика за 50 тисяч доларів, який я знімаю у SpaceX. Але він класний,

– написав Маск.

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